Рейтинг@Mail.ru
Силы ДНР за сутки уничтожили 26 украинских националистов - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/dnr-1788428975.html
Силы ДНР за сутки уничтожили 26 украинских националистов
Силы ДНР за сутки уничтожили 26 украинских националистов - РИА Новости, 13.05.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 26 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики сообщает, что с начала суток силы ДНР уничтожили 26 украинских националистов и ряд их техники и вооружения. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:36
2022-05-13T19:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779904156_0:29:3313:1893_1920x0_80_0_0_c38c9543f04cb6c123e61253270093f1.jpg
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщает, что с начала суток силы ДНР уничтожили 26 украинских националистов и ряд их техники и вооружения."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 26 украинских националистов, одну 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую пушку 2С5 "Гиацинт", два кочующих 120-миллиметровых миномета, одну разведывательную химическую машину "Кашалот", две легко бронированные машины", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Также сообщается, что были захвачены украинский бронетранспортер и два грузовых транспортных средства.Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что в пятницу украинские войска выпустили более 275 снарядов и мин, в том числе из "Града", по десяти населенным пунктам республики."С начала текущих суток противник выпустил более 275 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152- и 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120-миллиметровых минометов. Были обстреляны районы десяти населенных пунктов республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате обстрелов три мирных жителя погибли и пять получили ранения.Девятнадцать военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшую неделю при исполнении воинского долга, 85 получили ранения, сообщила Народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость девятнадцать защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и восемьдесят пять получили ранения", - говорится в сообщении официального представителя Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779904156_0:0:2525:1893_1920x0_80_0_0_3713a16a1cad3ba3cffa9aeb364c1afa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
19:36 13.05.2022
 
Силы ДНР за сутки уничтожили 26 украинских националистов

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 26 украинских националистов за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщает, что с начала суток силы ДНР уничтожили 26 украинских националистов и ряд их техники и вооружения.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 26 украинских националистов, одну 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую пушку 2С5 "Гиацинт", два кочующих 120-миллиметровых миномета, одну разведывательную химическую машину "Кашалот", две легко бронированные машины", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.
Представители националистических организаций с помощью троса пытаются повалить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 08:00
Маски сброшены: Запад обнажил свою нацистскую сущность
Также сообщается, что были захвачены украинский бронетранспортер и два грузовых транспортных средства.
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что в пятницу украинские войска выпустили более 275 снарядов и мин, в том числе из "Града", по десяти населенным пунктам республики.
"С начала текущих суток противник выпустил более 275 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152- и 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120-миллиметровых минометов. Были обстреляны районы десяти населенных пунктов республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрелов три мирных жителя погибли и пять получили ранения.
Девятнадцать военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшую неделю при исполнении воинского долга, 85 получили ранения, сообщила Народная милиция республики.
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 08:00
"Думали, закончится быстро": что происходит на левом берегу Мариуполя
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость девятнадцать защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и восемьдесят пять получили ранения", - говорится в сообщении официального представителя Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала