https://ria.ru/20220513/dnr-1788428975.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 26 украинских националистов

Силы ДНР за сутки уничтожили 26 украинских националистов - РИА Новости, 13.05.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 26 украинских националистов

Народная милиция Донецкой народной республики сообщает, что с начала суток силы ДНР уничтожили 26 украинских националистов и ряд их техники и вооружения. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T19:36

2022-05-13T19:36

2022-05-13T19:36

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщает, что с начала суток силы ДНР уничтожили 26 украинских националистов и ряд их техники и вооружения."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 26 украинских националистов, одну 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую пушку 2С5 "Гиацинт", два кочующих 120-миллиметровых миномета, одну разведывательную химическую машину "Кашалот", две легко бронированные машины", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Также сообщается, что были захвачены украинский бронетранспортер и два грузовых транспортных средства.Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что в пятницу украинские войска выпустили более 275 снарядов и мин, в том числе из "Града", по десяти населенным пунктам республики."С начала текущих суток противник выпустил более 275 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152- и 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120-миллиметровых минометов. Были обстреляны районы десяти населенных пунктов республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате обстрелов три мирных жителя погибли и пять получили ранения.Девятнадцать военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшую неделю при исполнении воинского долга, 85 получили ранения, сообщила Народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость девятнадцать защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и восемьдесят пять получили ранения", - говорится в сообщении официального представителя Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика