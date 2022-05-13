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Омбудсмен рассказала о погибших в ДНР за период с 6 мая по 12 мая - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/dnr-1788379097.html
Омбудсмен рассказала о погибших в ДНР за период с 6 мая по 12 мая
Омбудсмен рассказала о погибших в ДНР за период с 6 мая по 12 мая - РИА Новости, 13.05.2022
Омбудсмен рассказала о погибших в ДНР за период с 6 мая по 12 мая
В Донецкой народной республике с 6 по 12 мая погибли 78 сотрудников силовых структур и 11 гражданских, пострадали 495 сотрудников силовых структур и 65 мирных... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:46
2022-05-13T17:02
специальная военная операция на украине
днр
украина
россия
в мире
владимир путин
донбасс
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. В Донецкой народной республике с 6 по 12 мая погибли 78 сотрудников силовых структур и 11 гражданских, пострадали 495 сотрудников силовых структур и 65 мирных жителей, свидетельствуют данные омбудсмена республики Дарьи Морозовой.Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, общее число погибших с 2014 года составляет 7321, в том числе 105 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/dnr-1787744928.html
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днр, украина, россия, в мире, владимир путин, донбасс
16:46 13.05.2022 (обновлено: 17:02 13.05.2022)
 
Омбудсмен рассказала о погибших в ДНР за период с 6 мая по 12 мая

Омбудсмен ДНР Морозова: 89 человек погибли, более 550 пострадали с 6 по 12 мая

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРынок в Донецке, сгоревший после обстрела со стороны ВСУ
Рынок в Донецке, сгоревший после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Рынок в Донецке, сгоревший после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. В Донецкой народной республике с 6 по 12 мая погибли 78 сотрудников силовых структур и 11 гражданских, пострадали 495 сотрудников силовых структур и 65 мирных жителей, свидетельствуют данные омбудсмена республики Дарьи Морозовой.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, общее число погибших с 2014 года составляет 7321, в том числе 105 детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Фрагмент снаряда, прилетевшего во двор дома 107 по улице Петровского в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 13:20Специальная военная операция на Украине
Омбудсмен рассказал о массированных обстрелах ДНР в День Победы
 
Специальная военная операция на УкраинеДНРУкраинаРоссияВ миреВладимир ПутинДонбасс
 
 
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