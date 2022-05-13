https://ria.ru/20220513/dnr-1788379097.html

Омбудсмен рассказала о погибших в ДНР за период с 6 мая по 12 мая

Омбудсмен рассказала о погибших в ДНР за период с 6 мая по 12 мая - РИА Новости, 13.05.2022

Омбудсмен рассказала о погибших в ДНР за период с 6 мая по 12 мая

В Донецкой народной республике с 6 по 12 мая погибли 78 сотрудников силовых структур и 11 гражданских, пострадали 495 сотрудников силовых структур и 65 мирных... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:46

2022-05-13T16:46

2022-05-13T17:02

специальная военная операция на украине

днр

украина

россия

в мире

владимир путин

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787739380_0:280:3144:2048_1920x0_80_0_0_c6d889d48d17b195ec39c02e933de6ad.jpg

ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. В Донецкой народной республике с 6 по 12 мая погибли 78 сотрудников силовых структур и 11 гражданских, пострадали 495 сотрудников силовых структур и 65 мирных жителей, свидетельствуют данные омбудсмена республики Дарьи Морозовой.Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, общее число погибших с 2014 года составляет 7321, в том числе 105 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/dnr-1787744928.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днр, украина, россия, в мире, владимир путин, донбасс