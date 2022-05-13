https://ria.ru/20220513/dnr-1788379097.html
Омбудсмен рассказала о погибших в ДНР за период с 6 мая по 12 мая
Омбудсмен рассказала о погибших в ДНР за период с 6 мая по 12 мая - РИА Новости, 13.05.2022
Омбудсмен рассказала о погибших в ДНР за период с 6 мая по 12 мая
В Донецкой народной республике с 6 по 12 мая погибли 78 сотрудников силовых структур и 11 гражданских, пострадали 495 сотрудников силовых структур и 65 мирных... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:46
2022-05-13T16:46
2022-05-13T17:02
специальная военная операция на украине
днр
украина
россия
в мире
владимир путин
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787739380_0:280:3144:2048_1920x0_80_0_0_c6d889d48d17b195ec39c02e933de6ad.jpg
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. В Донецкой народной республике с 6 по 12 мая погибли 78 сотрудников силовых структур и 11 гражданских, пострадали 495 сотрудников силовых структур и 65 мирных жителей, свидетельствуют данные омбудсмена республики Дарьи Морозовой.Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, общее число погибших с 2014 года составляет 7321, в том числе 105 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/dnr-1787744928.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787739380_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_256302e24d6e02cf1ca987634d5d887b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днр, украина, россия, в мире, владимир путин, донбасс
16:46 13.05.2022 (обновлено: 17:02 13.05.2022)
Омбудсмен рассказала о погибших в ДНР за период с 6 мая по 12 мая
Омбудсмен ДНР Морозова: 89 человек погибли, более 550 пострадали с 6 по 12 мая