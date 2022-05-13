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Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять ракет из "Градов"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять ракет из "Градов" - РИА Новости, 13.05.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять ракет из "Градов"
Украинские войска в пятницу вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая из БМ-21 "Град", выпустив пять ракет, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:41
2022-05-13T16:41
2022-05-13T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ясиноватая
донецкая народная республика
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая из БМ-21 "Град", выпустив пять ракет, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:25 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ДНР, Ясиноватая в пятницу уже не раз подверглась обстрелу. В частности, в 6.30 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой пять ракет из "Града", в 6.50 мск - десять ракет из "Града", 8.05 мск - четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в 9.00 мск - пять ракет из "Града", в 9.40 мск - десять ракет из "Града", в 10.00 и в 13:20 еще по пять ракет из "Града".
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в мире, украина, днр, ясиноватая, донецкая народная республика, telegram (приложение)
16:41 13.05.2022 (обновлено: 16:56 13.05.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять ракет из "Градов"
Представительство ДНР: украинские войска в 16.25 вновь обстреляли Ясиноватую из "Градов"