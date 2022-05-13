Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять ракет из "Градов" - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/dnr-1788377025.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять ракет из "Градов"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять ракет из "Градов" - РИА Новости, 13.05.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять ракет из "Градов"
Украинские войска в пятницу вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая из БМ-21 "Град", выпустив пять ракет, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:41
2022-05-13T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
ясиноватая
донецкая народная республика
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101655/86/1016558625_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2ceee2617726707c1ba8b2e5dfe680d8.jpg
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая из БМ-21 "Град", выпустив пять ракет, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:25 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ДНР, Ясиноватая в пятницу уже не раз подверглась обстрелу. В частности, в 6.30 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой пять ракет из "Града", в 6.50 мск - десять ракет из "Града", 8.05 мск - четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в 9.00 мск - пять ракет из "Града", в 9.40 мск - десять ракет из "Града", в 10.00 и в 13:20 еще по пять ракет из "Града".
https://ria.ru/20220513/pervomaysk-1788345655.html
украина
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101655/86/1016558625_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_2256de628b370e893e0945b5d93e2d59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днр, ясиноватая, донецкая народная республика, telegram (приложение)
16:41 13.05.2022 (обновлено: 16:56 13.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять ракет из "Градов"

Представительство ДНР: украинские войска в 16.25 вновь обстреляли Ясиноватую из "Градов"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские войска.
Украинские войска. - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские войска.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая из БМ-21 "Град", выпустив пять ракет, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:25 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным ДНР, Ясиноватая в пятницу уже не раз подверглась обстрелу. В частности, в 6.30 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой пять ракет из "Града", в 6.50 мск - десять ракет из "Града", 8.05 мск - четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в 9.00 мск - пять ракет из "Града", в 9.40 мск - десять ракет из "Града", в 10.00 и в 13:20 еще по пять ракет из "Града".
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 15:13Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Первомайску
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДНРЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаTelegram (приложение)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала