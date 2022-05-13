https://ria.ru/20220513/dnr-1788377025.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять ракет из "Градов"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять ракет из "Градов" - РИА Новости, 13.05.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять ракет из "Градов"

Украинские войска в пятницу вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая из БМ-21 "Град", выпустив пять ракет, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:41

2022-05-13T16:41

2022-05-13T16:56

специальная военная операция на украине

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telegram (приложение)

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая из БМ-21 "Град", выпустив пять ракет, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:25 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ДНР, Ясиноватая в пятницу уже не раз подверглась обстрелу. В частности, в 6.30 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой пять ракет из "Града", в 6.50 мск - десять ракет из "Града", 8.05 мск - четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в 9.00 мск - пять ракет из "Града", в 9.40 мск - десять ракет из "Града", в 10.00 и в 13:20 еще по пять ракет из "Града".

https://ria.ru/20220513/pervomaysk-1788345655.html

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ясиноватая

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в мире, украина, днр, ясиноватая, донецкая народная республика, telegram (приложение)