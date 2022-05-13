https://ria.ru/20220513/dnr-1788264675.html

Силы ДНР уничтожили за сутки 39 украинских военных

Силы ДНР уничтожили за сутки 39 украинских военных - РИА Новости, 13.05.2022

Силы ДНР уничтожили за сутки 39 украинских военных

Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные республики уничтожили 39 украинских националистов, одну огневую позицию самоходной артиллерийской... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:37

2022-05-13T10:37

2022-05-13T10:46

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные республики уничтожили 39 украинских националистов, одну огневую позицию самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и три БМП."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, одну огневую позицию 122-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С1 "Гвоздика", три БМП, две бронированные машины "Казак-2", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале. Также сообщается, что были захвачены "одна 152-мм буксируемая гаубица 2А65 "Мста-Б", два МТЛБу и три грузовика".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786833011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр