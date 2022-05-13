https://ria.ru/20220513/diskoteka-1788363504.html

Калужский чиновник уволился после резонансного видео с дракой на дискотеке

Калужский чиновник уволился после резонансного видео с дракой на дискотеке - РИА Новости, 13.05.2022

Калужский чиновник уволился после резонансного видео с дракой на дискотеке

Глава сельского поселения под Калугой написал заявление об увольнении после истории с дракой, сообщил глава Ферзиковского района Калужской области Алексей... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:08

2022-05-13T16:08

2022-05-13T16:08

происшествия

калужская область

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ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Глава сельского поселения под Калугой написал заявление об увольнении после истории с дракой, сообщил глава Ферзиковского района Калужской области Алексей Волков.Видео избиения группой мужчин молодых людей появилось в социальных сетях. В ролике продолжительностью почти полторы минуты сперва драка происходит в помещении, затем действие продолжается на улице - там мужчины избивают лежащего на земле человека. По данным Telegram-каналов, инцидент произошел в деревне Бронцы Калужской области, а "герои" ролика - глава деревни со своими братьями. Также в каналах сообщалось, что драка началась на дискотеке в деревне, а на следующее утро конфликт продолжился возле одного из домов.По его словам, по изложенным в публикациях фактам администрацией проводится проверка."Полиция в ходе мониторинга сети интернет выявила данный материал. Соответствующая информация, содержащаяся в данном материале, у нас зарегистрирована в установленном порядке в дежурной части отделения полиции по Ферзиковскому району для проведения дальнейшей проверки и принятия процессуального решения", - рассказал РИА Новости представитель управления МВД по Калужской области.Он отметил, что на данный момент никто из сторон конфликта в МВД не обращался. Полиция намерена установить участников конфликта и опросить их, чтобы определить роль каждого в происшествии.

https://ria.ru/20220421/vzyatka-1784752579.html

калужская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, калужская область