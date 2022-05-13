Рейтинг@Mail.ru
Калужский чиновник уволился после резонансного видео с дракой на дискотеке - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/diskoteka-1788363504.html
Калужский чиновник уволился после резонансного видео с дракой на дискотеке
Калужский чиновник уволился после резонансного видео с дракой на дискотеке - РИА Новости, 13.05.2022
Калужский чиновник уволился после резонансного видео с дракой на дискотеке
Глава сельского поселения под Калугой написал заявление об увольнении после истории с дракой, сообщил глава Ферзиковского района Калужской области Алексей... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:08
2022-05-13T16:08
происшествия
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765466896_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c2e30252d941c90c7356b7cf88430d.jpg
ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Глава сельского поселения под Калугой написал заявление об увольнении после истории с дракой, сообщил глава Ферзиковского района Калужской области Алексей Волков.Видео избиения группой мужчин молодых людей появилось в социальных сетях. В ролике продолжительностью почти полторы минуты сперва драка происходит в помещении, затем действие продолжается на улице - там мужчины избивают лежащего на земле человека. По данным Telegram-каналов, инцидент произошел в деревне Бронцы Калужской области, а "герои" ролика - глава деревни со своими братьями. Также в каналах сообщалось, что драка началась на дискотеке в деревне, а на следующее утро конфликт продолжился возле одного из домов.По его словам, по изложенным в публикациях фактам администрацией проводится проверка."Полиция в ходе мониторинга сети интернет выявила данный материал. Соответствующая информация, содержащаяся в данном материале, у нас зарегистрирована в установленном порядке в дежурной части отделения полиции по Ферзиковскому району для проведения дальнейшей проверки и принятия процессуального решения", - рассказал РИА Новости представитель управления МВД по Калужской области.Он отметил, что на данный момент никто из сторон конфликта в МВД не обращался. Полиция намерена установить участников конфликта и опросить их, чтобы определить роль каждого в происшествии.
https://ria.ru/20220421/vzyatka-1784752579.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765466896_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b010cc3c3853eefde0c2c4c9c092135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калужская область
16:08 13.05.2022
 
Калужский чиновник уволился после резонансного видео с дракой на дискотеке

Калужский чиновник уволился после резонансного видео с дракой на деревенской дискотеке

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Глава сельского поселения под Калугой написал заявление об увольнении после истории с дракой, сообщил глава Ферзиковского района Калужской области Алексей Волков.
Видео избиения группой мужчин молодых людей появилось в социальных сетях. В ролике продолжительностью почти полторы минуты сперва драка происходит в помещении, затем действие продолжается на улице - там мужчины избивают лежащего на земле человека. По данным Telegram-каналов, инцидент произошел в деревне Бронцы Калужской области, а "герои" ролика - глава деревни со своими братьями. Также в каналах сообщалось, что драка началась на дискотеке в деревне, а на следующее утро конфликт продолжился возле одного из домов.
"В сети интернет появилось видео драки в деревне Бронцы. В описании присутствует комментарий, что одним из участников инцидента является глава администрации поселения. В настоящее время сотрудник написал заявление об увольнении, депутаты сельского поселения "Деревня Бронцы" единогласно приняли соответствующее решение о увольнении его с должности", - написал Волков в своем Telegram-канале.
По его словам, по изложенным в публикациях фактам администрацией проводится проверка.
"Полиция в ходе мониторинга сети интернет выявила данный материал. Соответствующая информация, содержащаяся в данном материале, у нас зарегистрирована в установленном порядке в дежурной части отделения полиции по Ферзиковскому району для проведения дальнейшей проверки и принятия процессуального решения", - рассказал РИА Новости представитель управления МВД по Калужской области.
Он отметил, что на данный момент никто из сторон конфликта в МВД не обращался. Полиция намерена установить участников конфликта и опросить их, чтобы определить роль каждого в происшествии.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 16:52
Чиновник в Нижегородской области пойдет в колонию за взятку УАЗом
 
ПроисшествияКалужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала