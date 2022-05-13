https://ria.ru/20220513/diplomatiya-1788408066.html

Сила украинской дипломатии заключается в отсутствии стыда, заявил эксперт

Сила украинской дипломатии заключается в отсутствии стыда, заявил эксперт - РИА Новости, 13.05.2022

Сила украинской дипломатии заключается в отсутствии стыда, заявил эксперт

Сила украинской дипломатии состоит в полном отсутствии стыда, считает директор Лаборатории анализа международных процессов Института международных исследований... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:14

2022-05-13T18:14

2022-05-13T18:14

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донбасс

украина

мгимо

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сила украинской дипломатии состоит в полном отсутствии стыда, считает директор Лаборатории анализа международных процессов Института международных исследований Николай Силаев."Сила украинской дипломатии состоит в полном отсутствии стыда. И главное ощущение от переговоров с теми, кого Киев присылал в Минск (на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе - ред.), это именно вот это ощущение, что называется, "хоть плюй в глаза, все божья роса", - сказал он на лекции "Короткая жизнь минских соглашений: почему дипломатия не сработала" в МГИМО.Силаев подчеркнул, что такая позиция Украины была бы невозможна, если бы не покровительство Запада, чья позиция тоже заключалась в том, что минские соглашения не должны быть выполнены.Комплекс мер по выполнению минских соглашений был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля этого года Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации на Украине.Страны Запада постоянно оказывали Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применялось в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляли оружие Украине и тренировали ее военных, что прямо нарушало минские соглашения и негативно влияло на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвовали, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788380353.html

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в мире, владимир путин, донбасс, украина, мгимо