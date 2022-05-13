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На Алтае будут судить опекуншу детей, сбежавших от нее из-за издевательств - РИА Новости, 13.05.2022
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На Алтае будут судить опекуншу детей, сбежавших от нее из-за издевательств
На Алтае будут судить опекуншу детей, сбежавших от нее из-за издевательств - РИА Новости, 13.05.2022
На Алтае будут судить опекуншу детей, сбежавших от нее из-за издевательств
Дело жестокой опекунши четверых мальчиков, которые сбежали от нее из-за регулярных издевательств, передали в суд в Алтайском крае, сообщают в региональной... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:58
2022-05-13T15:58
россия
алтайский край
происшествия
крутихинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 13 мая - РИА Новости. Дело жестокой опекунши четверых мальчиков, которые сбежали от нее из-за регулярных издевательств, передали в суд в Алтайском крае, сообщают в региональной прокуратуре."Прокуратурой Крутихинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2016-2021 годах на воспитании жительницы Крутихинского района находилось четверо несовершеннолетних мальчиков, которых она систематически избивала."Установлены факты, когда детей закрывали на длительное время в помещении хозяйственной постройки, в воспитательных целях заставляли спать на кровати без матраца. Не выдержав истязаний, дети сбежали из семьи", - уточняют в прокуратуре.Детей поместили в специализированное государственное учреждение.Региональное управление СК РФ сообщало в октябре, что опекуншу поместили под домашний арест."Уголовное дело с утвержденным прокурором Крутихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в прокуратуре.
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россия
алтайский край
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россия, алтайский край, происшествия, крутихинский район, следственный комитет россии (ск рф)
15:58 13.05.2022
 
На Алтае будут судить опекуншу детей, сбежавших от нее из-за издевательств

На Алтае передали в суд дело опекунши четверых детей, сбежавших от нее из-за издевательств

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 13 мая - РИА Новости. Дело жестокой опекунши четверых мальчиков, которые сбежали от нее из-за регулярных издевательств, передали в суд в Алтайском крае, сообщают в региональной прокуратуре.
"Прокуратурой Крутихинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в 2016-2021 годах на воспитании жительницы Крутихинского района находилось четверо несовершеннолетних мальчиков, которых она систематически избивала.
"Установлены факты, когда детей закрывали на длительное время в помещении хозяйственной постройки, в воспитательных целях заставляли спать на кровати без матраца. Не выдержав истязаний, дети сбежали из семьи", - уточняют в прокуратуре.
Детей поместили в специализированное государственное учреждение.
Региональное управление СК РФ сообщало в октябре, что опекуншу поместили под домашний арест.
"Уголовное дело с утвержденным прокурором Крутихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в прокуратуре.
 
РоссияАлтайский крайПроисшествияКрутихинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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