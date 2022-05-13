На Алтае будут судить опекуншу детей, сбежавших от нее из-за издевательств
На Алтае передали в суд дело опекунши четверых детей, сбежавших от нее из-за издевательств
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
БАРНАУЛ, 13 мая - РИА Новости. Дело жестокой опекунши четверых мальчиков, которые сбежали от нее из-за регулярных издевательств, передали в суд в Алтайском крае, сообщают в региональной прокуратуре.
"Прокуратурой Крутихинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2016-2021 годах на воспитании жительницы Крутихинского района находилось четверо несовершеннолетних мальчиков, которых она систематически избивала.
"Установлены факты, когда детей закрывали на длительное время в помещении хозяйственной постройки, в воспитательных целях заставляли спать на кровати без матраца. Не выдержав истязаний, дети сбежали из семьи", - уточняют в прокуратуре.
Детей поместили в специализированное государственное учреждение.
Региональное управление СК РФ сообщало в октябре, что опекуншу поместили под домашний арест.
"Уголовное дело с утвержденным прокурором Крутихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в прокуратуре.