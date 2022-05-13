https://ria.ru/20220513/delo-1788360796.html

СК возбудил второе дело против почетного адвоката России Каминской

СК возбудил второе дело против почетного адвоката России Каминской - РИА Новости, 13.05.2022

СК возбудил второе дело против почетного адвоката России Каминской

Следствие возбудило второе уголовное дело о мошенничестве в отношении почетного адвоката России Ольги Каминской, следует из постановления следователя. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:02

2022-05-13T16:02

2022-05-13T16:02

россия

свердловская область

урал

криминал

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Следствие возбудило второе уголовное дело о мошенничестве в отношении почетного адвоката России Ольги Каминской, следует из постановления следователя.В январе Каминская была задержана сотрудниками ФСБ с поличным в момент передачи ей взятки. По предварительным данным, подзащитная адвоката планировала передать ей 300 тысяч рублей для полицейских за непроведение в отношении нее следственных действий. Сама адвокат не имела реальной возможности выполнить обещанное и не намеревалась этого делать, планируя оставить себе деньги.Согласно постановлению руководителя свердловского управления СК РФ о возбуждении нового уголовного дела, которое имеется в распоряжении РИА Новости, Каминская также предложила другой своей подзащитной передать ей 350 тысяч рублей якобы в качестве взятки сотрудникам полиции, получившим заявление о привлечении женщины к ответственности за хищение чужого имущества. При этом, адвокат, получив денежные средства, собиралась распорядиться ими по своему усмотрению, отмечается документе."Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", - говорится в постановлении.На сайте коллегии адвокатов Свердловской области "Цитадель права" указано, что Каминская имеет звание Почетного адвоката России, награждена медалями I и II степени "За заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан". Отмечается, что в практике адвоката имеется опыт участия в качестве защитника и представителя по резонансным уголовным делам известных чиновников, культурных деятелей и крупнейших компаний Урала.

https://ria.ru/20220420/advokat-1784470563.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, свердловская область, урал, криминал, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)