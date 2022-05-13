https://ria.ru/20220513/delo-1788360796.html
СК возбудил второе дело против почетного адвоката России Каминской
СК возбудил второе дело против почетного адвоката России Каминской - РИА Новости, 13.05.2022
СК возбудил второе дело против почетного адвоката России Каминской
Следствие возбудило второе уголовное дело о мошенничестве в отношении почетного адвоката России Ольги Каминской, следует из постановления следователя. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:02
2022-05-13T16:02
2022-05-13T16:02
россия
свердловская область
урал
криминал
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Следствие возбудило второе уголовное дело о мошенничестве в отношении почетного адвоката России Ольги Каминской, следует из постановления следователя.В январе Каминская была задержана сотрудниками ФСБ с поличным в момент передачи ей взятки. По предварительным данным, подзащитная адвоката планировала передать ей 300 тысяч рублей для полицейских за непроведение в отношении нее следственных действий. Сама адвокат не имела реальной возможности выполнить обещанное и не намеревалась этого делать, планируя оставить себе деньги.Согласно постановлению руководителя свердловского управления СК РФ о возбуждении нового уголовного дела, которое имеется в распоряжении РИА Новости, Каминская также предложила другой своей подзащитной передать ей 350 тысяч рублей якобы в качестве взятки сотрудникам полиции, получившим заявление о привлечении женщины к ответственности за хищение чужого имущества. При этом, адвокат, получив денежные средства, собиралась распорядиться ими по своему усмотрению, отмечается документе."Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", - говорится в постановлении.На сайте коллегии адвокатов Свердловской области "Цитадель права" указано, что Каминская имеет звание Почетного адвоката России, награждена медалями I и II степени "За заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан". Отмечается, что в практике адвоката имеется опыт участия в качестве защитника и представителя по резонансным уголовным делам известных чиновников, культурных деятелей и крупнейших компаний Урала.
https://ria.ru/20220420/advokat-1784470563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, свердловская область, урал, криминал, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
СК возбудил второе дело против почетного адвоката России Каминской
Свердловские следователи возбудили второе дело против почетного адвоката России Каминской
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Следствие возбудило второе уголовное дело о мошенничестве в отношении почетного адвоката России Ольги Каминской, следует из постановления следователя.
В январе Каминская была задержана сотрудниками ФСБ с поличным в момент передачи ей взятки. По предварительным данным, подзащитная адвоката планировала передать ей 300 тысяч рублей для полицейских за непроведение в отношении нее следственных действий. Сама адвокат не имела реальной возможности выполнить обещанное и не намеревалась этого делать, планируя оставить себе деньги.
Согласно постановлению руководителя свердловского управления СК РФ о возбуждении нового уголовного дела, которое имеется в распоряжении РИА Новости, Каминская также предложила другой своей подзащитной передать ей 350 тысяч рублей якобы в качестве взятки сотрудникам полиции, получившим заявление о привлечении женщины к ответственности за хищение чужого имущества. При этом, адвокат, получив денежные средства, собиралась распорядиться ими по своему усмотрению, отмечается документе.
"Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ
(Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", - говорится в постановлении.
На сайте коллегии адвокатов Свердловской области
"Цитадель права" указано, что Каминская имеет звание Почетного адвоката России, награждена медалями I и II степени "За заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан". Отмечается, что в практике адвоката имеется опыт участия в качестве защитника и представителя по резонансным уголовным делам известных чиновников, культурных деятелей и крупнейших компаний Урала
.