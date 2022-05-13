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СК возбудил второе дело против почетного адвоката России Каминской - РИА Новости, 13.05.2022
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СК возбудил второе дело против почетного адвоката России Каминской
СК возбудил второе дело против почетного адвоката России Каминской - РИА Новости, 13.05.2022
СК возбудил второе дело против почетного адвоката России Каминской
Следствие возбудило второе уголовное дело о мошенничестве в отношении почетного адвоката России Ольги Каминской, следует из постановления следователя. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:02
2022-05-13T16:02
россия
свердловская область
урал
криминал
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Следствие возбудило второе уголовное дело о мошенничестве в отношении почетного адвоката России Ольги Каминской, следует из постановления следователя.В январе Каминская была задержана сотрудниками ФСБ с поличным в момент передачи ей взятки. По предварительным данным, подзащитная адвоката планировала передать ей 300 тысяч рублей для полицейских за непроведение в отношении нее следственных действий. Сама адвокат не имела реальной возможности выполнить обещанное и не намеревалась этого делать, планируя оставить себе деньги.Согласно постановлению руководителя свердловского управления СК РФ о возбуждении нового уголовного дела, которое имеется в распоряжении РИА Новости, Каминская также предложила другой своей подзащитной передать ей 350 тысяч рублей якобы в качестве взятки сотрудникам полиции, получившим заявление о привлечении женщины к ответственности за хищение чужого имущества. При этом, адвокат, получив денежные средства, собиралась распорядиться ими по своему усмотрению, отмечается документе."Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", - говорится в постановлении.На сайте коллегии адвокатов Свердловской области "Цитадель права" указано, что Каминская имеет звание Почетного адвоката России, награждена медалями I и II степени "За заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан". Отмечается, что в практике адвоката имеется опыт участия в качестве защитника и представителя по резонансным уголовным делам известных чиновников, культурных деятелей и крупнейших компаний Урала.
https://ria.ru/20220420/advokat-1784470563.html
россия
свердловская область
урал
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россия, свердловская область, урал, криминал, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
16:02 13.05.2022
 
СК возбудил второе дело против почетного адвоката России Каминской

Свердловские следователи возбудили второе дело против почетного адвоката России Каминской

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Следствие возбудило второе уголовное дело о мошенничестве в отношении почетного адвоката России Ольги Каминской, следует из постановления следователя.
В январе Каминская была задержана сотрудниками ФСБ с поличным в момент передачи ей взятки. По предварительным данным, подзащитная адвоката планировала передать ей 300 тысяч рублей для полицейских за непроведение в отношении нее следственных действий. Сама адвокат не имела реальной возможности выполнить обещанное и не намеревалась этого делать, планируя оставить себе деньги.
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Согласно постановлению руководителя свердловского управления СК РФ о возбуждении нового уголовного дела, которое имеется в распоряжении РИА Новости, Каминская также предложила другой своей подзащитной передать ей 350 тысяч рублей якобы в качестве взятки сотрудникам полиции, получившим заявление о привлечении женщины к ответственности за хищение чужого имущества. При этом, адвокат, получив денежные средства, собиралась распорядиться ими по своему усмотрению, отмечается документе.
"Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", - говорится в постановлении.
На сайте коллегии адвокатов Свердловской области "Цитадель права" указано, что Каминская имеет звание Почетного адвоката России, награждена медалями I и II степени "За заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан". Отмечается, что в практике адвоката имеется опыт участия в качестве защитника и представителя по резонансным уголовным делам известных чиновников, культурных деятелей и крупнейших компаний Урала.
 
РоссияСвердловская областьУралКриминалФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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