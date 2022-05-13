https://ria.ru/20220513/delegatsiya-1788332089.html

Финляндия отказалась отправлять делегацию на ПМЭФ-2022

Финляндия отказалась отправлять делегацию на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 13.05.2022

Финляндия отказалась отправлять делегацию на ПМЭФ-2022

Финляндия не будет отправлять официальную делегацию на международный экономический форум в Санкт-Петербург, сообщил посол Финляндии в России Антти Хелантеря. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:31

2022-05-13T14:31

2022-05-13T14:31

финляндия

санкт-петербург

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787899838_0:58:1025:634_1920x0_80_0_0_0777a1ecfa1c29a65830412f594c417c.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая — РИА Новости. Финляндия не будет отправлять официальную делегацию на международный экономический форум в Санкт-Петербург, сообщил посол Финляндии в России Антти Хелантеря.Петербургский международный экономический форум состоится в 25-й раз 15-18 июня 2022 года.По его словам, официальных делегатов не стоит ждать как из самой Финляндии, так и из представительств внутри России.При этом посол добавил, что дипмиссия не может занимать позицию от имени финских компаний, предпринимателей или просто частных лиц.Бизнес-ассоциации решили также остаться в стороне от главного бизнес-форума в Петербурге, передает СМИ. Финско-Российская торговая палата, которая объединяет несколько сотен компаний, подтвердила, что не будет участвовать в экономическом форуме в этом году. В палате заметили, что компании-члены могут сами принять решение о поездке в Петербург. При этом у ФРТП нет сведений о потенциальных участниках из Финляндии.Ассоциация East Office of Finnish Industries, которая объединяет работающий в России крупный финский бизнес, ответила аналогично, сообщает YLE.Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что по состоянию на 28 апреля участие в ПМЭФ-2022 подтвердили 69 стран. Фонд "Росконгресс" на своем сайте 31 марта сообщил, что приглашения на ПМЭФ-2022 направлены участникам более чем из 190 государств, участие на тот момент подтвердили представители 69 государств и территорий, включая Финляндию.

https://ria.ru/20220511/pmef-1787899980.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220513/finlyandiya-1788249119.html

финляндия

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

финляндия, санкт-петербург, россия, петербургский международный экономический форум (фонд)