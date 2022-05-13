Финляндия отказалась отправлять делегацию на ПМЭФ-2022
Посол Хелантеря: Финляндия не будет отправлять официальную делегацию на ПМЭФ-2022
© Фото : Фонд РосконгрессВывеска с логотипом Петербургского международного экономического форума
© Фото : Фонд Росконгресс
ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая — РИА Новости. Финляндия не будет отправлять официальную делегацию на международный экономический форум в Санкт-Петербург, сообщил посол Финляндии в России Антти Хелантеря.
Петербургский международный экономический форум состоится в 25-й раз 15-18 июня 2022 года.
"У Финляндии не будет делегации на Петербургском экономическом форуме в этом году", - приводит общественная телерадиовещательная корпорация YLE слова Хелантеря.
При этом посол добавил, что дипмиссия не может занимать позицию от имени финских компаний, предпринимателей или просто частных лиц.
Бизнес-ассоциации решили также остаться в стороне от главного бизнес-форума в Петербурге, передает СМИ. Финско-Российская торговая палата, которая объединяет несколько сотен компаний, подтвердила, что не будет участвовать в экономическом форуме в этом году. В палате заметили, что компании-члены могут сами принять решение о поездке в Петербург. При этом у ФРТП нет сведений о потенциальных участниках из Финляндии.
Ассоциация East Office of Finnish Industries, которая объединяет работающий в России крупный финский бизнес, ответила аналогично, сообщает YLE.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что по состоянию на 28 апреля участие в ПМЭФ-2022 подтвердили 69 стран. Фонд "Росконгресс" на своем сайте 31 марта сообщил, что приглашения на ПМЭФ-2022 направлены участникам более чем из 190 государств, участие на тот момент подтвердили представители 69 государств и территорий, включая Финляндию.