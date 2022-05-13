https://ria.ru/20220513/damby-1788293829.html

В двух селах Приамурья планируют построить дамбы для защиты от паводка

В двух селах Приамурья планируют построить дамбы для защиты от паводка - РИА Новости, 13.05.2022

В двух селах Приамурья планируют построить дамбы для защиты от паводка

Начать строительство дамб для защиты от паводка в этом году планируют в двух сёлах Благовещенского района Амурской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:26

2022-05-13T12:26

2022-05-13T12:26

амурская область

амурская область

общество

благовещенский район

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая – РИА Новости. Начать строительство дамб для защиты от паводка в этом году планируют в двух сёлах Благовещенского района Амурской области, сообщает правительство региона.По данным властей, заключён контракт с подрядной организацией "Бамтоннельстрой-Мост", которая уже приступила к инженерным изысканиям, разработана подробная "дорожная карта" проекта."Строительство дамб в Благовещенском районе планируем начать в третьем квартале текущего года. Возведение сооружений начнется в сёлах Гродеково и Усть-Ивановка. Ориентировочный срок сдачи объектов – декабрь 2025 года. На сегодняшний день идут подготовительные работы", - сообщил губернатор Амурской области Василий, его цитирует правительство Амурской области.Губернатор добавил, что поручил проработать вопрос об упрощении оформления для подрядчика лицензии на карьеры, откуда будут брать материалы для строительства дамб."Проект для области приоритетный, со своей стороны готовы оказывать подрядчику всю необходимую помощь", - добавил он.Как уточняет правительство Приамурья, в декабре 2021 года заключено соглашение о предоставлении субсидии в рамках госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" из федерального бюджета на строительство инженерной защиты от паводков в Амурской области с 2022 по 2025 годы.Из-за снежной зимы этим летом в Приамурье возможен паводок. Как сообщал Орлов в интервью РИА Новости в ноябре 2021 года, прошлым летом регион дважды пострадал от паводка, ущерб от первой волны составил около 6,2 миллиарда рублей, от второй – около 9 миллиардов рублей, затопленными оказались 50 тысяч гектаров земель, пострадавшими от паводка признаны 15,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20220512/zhk-1788127335.html

https://ria.ru/20220511/dorogi-1787893239.html

https://ria.ru/20220419/dinozavry-1784266427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

амурская область, общество, благовещенский район, россия