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На Кубани размыло временную дамбу на Федоровском гидроузле - РИА Новости, 13.05.2022
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На Кубани размыло временную дамбу на Федоровском гидроузле
На Кубани размыло временную дамбу на Федоровском гидроузле - РИА Новости, 13.05.2022
На Кубани размыло временную дамбу на Федоровском гидроузле
На Федоровском гидроузле в Краснодарском крае размыло временную дамбу, возведенную после апрельской аварии, сообщил региональный оперативный штаб. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:32
2022-05-13T12:21
происшествия
краснодарский край
россия
юго-восточная азия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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КРАСНОДАР, 13 мая — РИА Новости. На Федоровском гидроузле в Краснодарском крае размыло временную дамбу, возведенную после апрельской аварии, сообщил региональный оперативный штаб."Угрозы подтопления жилого массива нет, эвакуация жителей района не требуется. На месте работают оперативные группы и специалисты района для принятия дальнейших решений", — говорится в публикации.Федоровский гидроузел расположен на большой излучине Кубани, в двух километрах от станицы Федоровская. Его ввели в эксплуатацию в 1966 году. Сооружение обеспечивает регулирование уровня воды и работу оросительных систем для полива рисовых полей в трех районах Краснодарского края. С 2021 года на гидроузле шла реконструкция, движение по нему закрыли.В конце апреля на гидроузле разрушилась часть плотины и обвалилась дорога. Из-за этого оказались под угрозой около половины посевных площадей риса. Сразу началось возведение временной дамбы, и накануне оперштаб заявлял, что строительные работы практически завершены.По информации региональных властей, в прошлом году урожай риса на Кубани составил 850 тысяч тонн. В крае сосредоточено порядка 70 процентов всего рисового производства России.
https://ria.ru/20210619/yalta-1737673485.html
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, россия, юго-восточная азия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
10:32 13.05.2022 (обновлено: 12:21 13.05.2022)
 
На Кубани размыло временную дамбу на Федоровском гидроузле

В Краснодарском крае размыло временную дамбу на Федоровском гидроузле

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФедоровский гидроузел на реке Кубань в Краснодарском крае
Федоровский гидроузел на реке Кубань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Федоровский гидроузел на реке Кубань в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 мая — РИА Новости. На Федоровском гидроузле в Краснодарском крае размыло временную дамбу, возведенную после апрельской аварии, сообщил региональный оперативный штаб.
"Угрозы подтопления жилого массива нет, эвакуация жителей района не требуется. На месте работают оперативные группы и специалисты района для принятия дальнейших решений", — говорится в публикации.
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Федоровский гидроузел расположен на большой излучине Кубани, в двух километрах от станицы Федоровская. Его ввели в эксплуатацию в 1966 году. Сооружение обеспечивает регулирование уровня воды и работу оросительных систем для полива рисовых полей в трех районах Краснодарского края. С 2021 года на гидроузле шла реконструкция, движение по нему закрыли.
В конце апреля на гидроузле разрушилась часть плотины и обвалилась дорога. Из-за этого оказались под угрозой около половины посевных площадей риса. Сразу началось возведение временной дамбы, и накануне оперштаб заявлял, что строительные работы практически завершены.
По информации региональных властей, в прошлом году урожай риса на Кубани составил 850 тысяч тонн. В крае сосредоточено порядка 70 процентов всего рисового производства России.
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