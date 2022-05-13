https://ria.ru/20220513/damba-1788263593.html

На Кубани размыло временную дамбу на Федоровском гидроузле

На Кубани размыло временную дамбу на Федоровском гидроузле - РИА Новости, 13.05.2022

На Кубани размыло временную дамбу на Федоровском гидроузле

На Федоровском гидроузле в Краснодарском крае размыло временную дамбу, возведенную после апрельской аварии, сообщил региональный оперативный штаб. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:32

2022-05-13T10:32

2022-05-13T12:21

происшествия

краснодарский край

россия

юго-восточная азия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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КРАСНОДАР, 13 мая — РИА Новости. На Федоровском гидроузле в Краснодарском крае размыло временную дамбу, возведенную после апрельской аварии, сообщил региональный оперативный штаб."Угрозы подтопления жилого массива нет, эвакуация жителей района не требуется. На месте работают оперативные группы и специалисты района для принятия дальнейших решений", — говорится в публикации.Федоровский гидроузел расположен на большой излучине Кубани, в двух километрах от станицы Федоровская. Его ввели в эксплуатацию в 1966 году. Сооружение обеспечивает регулирование уровня воды и работу оросительных систем для полива рисовых полей в трех районах Краснодарского края. С 2021 года на гидроузле шла реконструкция, движение по нему закрыли.В конце апреля на гидроузле разрушилась часть плотины и обвалилась дорога. Из-за этого оказались под угрозой около половины посевных площадей риса. Сразу началось возведение временной дамбы, и накануне оперштаб заявлял, что строительные работы практически завершены.По информации региональных властей, в прошлом году урожай риса на Кубани составил 850 тысяч тонн. В крае сосредоточено порядка 70 процентов всего рисового производства России.

https://ria.ru/20210619/yalta-1737673485.html

https://ria.ru/20210525/doroga-1733904535.html

краснодарский край

россия

юго-восточная азия

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Ольга Маркова

происшествия, краснодарский край, россия, юго-восточная азия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)