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В центре Читы проходит акция в защиту памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 13.05.2022
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В центре Читы проходит акция в защиту памятника Освободителям Риги
В центре Читы проходит акция в защиту памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 13.05.2022
В центре Читы проходит акция в защиту памятника Освободителям Риги
Акция в защиту памятника Освободителям Риги проходит на площади Ленина в Чите, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:21
2022-05-13T15:43
в мире
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ЧИТА, 13 мая - РИА Новости. Акция в защиту памятника Освободителям Риги проходит на площади Ленина в Чите, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края."Жители Читы 13 мая на центральной площади проводят акцию в защиту памятника Освободителям Риги. Неравнодушные читинцы возлагают цветы к импровизированному памятнику - баннеру с изображением монумента", - говорится в сообщении.Один из участников акции, руководитель клуба военной реконструкции "Забайкальский фронт" Андрей Черепанов отметил, что такими действиями выражается солидарность с русскоязычными гражданами Латвии, которые 9 мая возложили цветы к памятнику воинам-освободителям."Нас искренне возмущает то, что правительство Латвии собирается снести памятник воинам, которые освобождали Европу и, в частности Прибалтику, от фашизма", - цитирует пресс-служба краевого правительства слова Черепанова.По словам организаторов, акция продолжается, баннер простоит на площади до утра, а цветы 14 мая перенесут на Мемориал боевой и трудовой славы забайкальцев.В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера.Акции по защите памятника Освободителям Риги прошли также в Москве и Петербурге.
https://ria.ru/20220512/latviya-1788195040.html
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в мире, городское хозяйство москвы, андрей климов, рига, латвия, москва, день победы
15:21 13.05.2022 (обновлено: 15:43 13.05.2022)
 
В центре Читы проходит акция в защиту памятника Освободителям Риги

Акция в защиту памятника Освободителям Риги проходит на площади Ленина в Чите

© Фото : официальный портал Забайкальского краяАкция в защиту памятника Освободителям Риги проходит на площади Ленина в Чите
Акция в защиту памятника Освободителям Риги проходит на площади Ленина в Чите - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : официальный портал Забайкальского края
Читать ria.ru в
ЧИТА, 13 мая - РИА Новости. Акция в защиту памятника Освободителям Риги проходит на площади Ленина в Чите, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.
"Жители Читы 13 мая на центральной площади проводят акцию в защиту памятника Освободителям Риги. Неравнодушные читинцы возлагают цветы к импровизированному памятнику - баннеру с изображением монумента", - говорится в сообщении.
Рига - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 18:46
Посол в Риге назвал отношения России с Латвией техническими
Один из участников акции, руководитель клуба военной реконструкции "Забайкальский фронт" Андрей Черепанов отметил, что такими действиями выражается солидарность с русскоязычными гражданами Латвии, которые 9 мая возложили цветы к памятнику воинам-освободителям.
"Нас искренне возмущает то, что правительство Латвии собирается снести памятник воинам, которые освобождали Европу и, в частности Прибалтику, от фашизма", - цитирует пресс-служба краевого правительства слова Черепанова.
По словам организаторов, акция продолжается, баннер простоит на площади до утра, а цветы 14 мая перенесут на Мемориал боевой и трудовой славы забайкальцев.
В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера.
Акции по защите памятника Освободителям Риги прошли также в Москве и Петербурге.
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 16:45
В Пскове прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги
 
В миреГородское хозяйство МосквыАндрей КлимовРигаЛатвияМоскваДень Победы
 
 
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