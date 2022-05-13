https://ria.ru/20220513/chita-1788348008.html

В центре Читы проходит акция в защиту памятника Освободителям Риги

В центре Читы проходит акция в защиту памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 13.05.2022

В центре Читы проходит акция в защиту памятника Освободителям Риги

Акция в защиту памятника Освободителям Риги проходит на площади Ленина в Чите, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:21

2022-05-13T15:21

2022-05-13T15:43

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ЧИТА, 13 мая - РИА Новости. Акция в защиту памятника Освободителям Риги проходит на площади Ленина в Чите, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края."Жители Читы 13 мая на центральной площади проводят акцию в защиту памятника Освободителям Риги. Неравнодушные читинцы возлагают цветы к импровизированному памятнику - баннеру с изображением монумента", - говорится в сообщении.Один из участников акции, руководитель клуба военной реконструкции "Забайкальский фронт" Андрей Черепанов отметил, что такими действиями выражается солидарность с русскоязычными гражданами Латвии, которые 9 мая возложили цветы к памятнику воинам-освободителям."Нас искренне возмущает то, что правительство Латвии собирается снести памятник воинам, которые освобождали Европу и, в частности Прибалтику, от фашизма", - цитирует пресс-служба краевого правительства слова Черепанова.По словам организаторов, акция продолжается, баннер простоит на площади до утра, а цветы 14 мая перенесут на Мемориал боевой и трудовой славы забайкальцев.В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера.Акции по защите памятника Освободителям Риги прошли также в Москве и Петербурге.

https://ria.ru/20220512/latviya-1788195040.html

https://ria.ru/20220512/pskov-1788164523.html

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