https://ria.ru/20220513/cabaret-1788303089.html

В Театре Наций прошла премьера спектакля "Кабаре"

В Театре Наций прошла премьера спектакля "Кабаре" - РИА Новости, 13.05.2022

В Театре Наций прошла премьера спектакля "Кабаре"

В Театре Наций состоялась премьера спектакля Евгения Писарева "Кабаре", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:18

2022-05-13T14:18

2022-05-13T14:18

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Театре Наций состоялась премьера спектакля Евгения Писарева "Кабаре", сообщает пресс-служба. Новый проект — первая лицензионная постановка в Москве за всю историю этого мюзикла. В интерпретации Писарева "Кабаре" — музыкальная драма. "Спектакль погружает зрителей в атмосферу последних дней Веймарской республики, когда веселье граничило с истерией, а жители Германии пытались убежать от социальных проблем и жить одним днем на фоне надвигающейся нацистской катастрофы", — объясняется в пресс-релизе.Художник-сценограф — Зиновий Марголин. За костюмы отвечает Виктория Севрюкова. Хореограф — Дмитрий Масленников, известный по участию в телевизионных шоу канала ТНТ "Танцы" и "Танцы. Битва сезонов".В роли певицы Салли Боулз — Александра Урсуляк и победительница телевизионного конкурса "Большой мюзикл" Юлия Чуракова. Образ Клиффорда Брэдшоу воплотит Сергей Кемпо, а конферансье — Денис Суханов и Олег Савцов.Бродвейская премьера "Кабаре" Джона Кандера состоялась в ноябре 1966 года. В 1972 году на основе постановки вышел одноименный фильм Боба Фосса. Главные роли исполнили Лайза Миннелли, Майкл Йорк и Джоэл Грей. Картина получила восемь "Оскаров", в том числе за режиссуру, женскую роль и музыку.

https://ria.ru/20220423/spektakl-1784781235.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, театр наций, спектакль, лайза миннелли