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В Театре Наций прошла премьера спектакля "Кабаре" - РИА Новости, 13.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220513/cabaret-1788303089.html
В Театре Наций прошла премьера спектакля "Кабаре"
В Театре Наций прошла премьера спектакля "Кабаре" - РИА Новости, 13.05.2022
В Театре Наций прошла премьера спектакля "Кабаре"
В Театре Наций состоялась премьера спектакля Евгения Писарева "Кабаре", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:18
2022-05-13T14:18
культура
новости культуры
театр
театр наций
спектакль
лайза миннелли
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Театре Наций состоялась премьера спектакля Евгения Писарева "Кабаре", сообщает пресс-служба. Новый проект — первая лицензионная постановка в Москве за всю историю этого мюзикла. В интерпретации Писарева "Кабаре" — музыкальная драма. "Спектакль погружает зрителей в атмосферу последних дней Веймарской республики, когда веселье граничило с истерией, а жители Германии пытались убежать от социальных проблем и жить одним днем на фоне надвигающейся нацистской катастрофы", — объясняется в пресс-релизе.Художник-сценограф — Зиновий Марголин. За костюмы отвечает Виктория Севрюкова. Хореограф — Дмитрий Масленников, известный по участию в телевизионных шоу канала ТНТ "Танцы" и "Танцы. Битва сезонов".В роли певицы Салли Боулз — Александра Урсуляк и победительница телевизионного конкурса "Большой мюзикл" Юлия Чуракова. Образ Клиффорда Брэдшоу воплотит Сергей Кемпо, а конферансье — Денис Суханов и Олег Савцов.Бродвейская премьера "Кабаре" Джона Кандера состоялась в ноябре 1966 года. В 1972 году на основе постановки вышел одноименный фильм Боба Фосса. Главные роли исполнили Лайза Миннелли, Майкл Йорк и Джоэл Грей. Картина получила восемь "Оскаров", в том числе за режиссуру, женскую роль и музыку.
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новости культуры, театр, театр наций, спектакль, лайза миннелли
14:18 13.05.2022
 
В Театре Наций прошла премьера спектакля "Кабаре"

В Театре Наций прошла премьера спектакля Евгения Писарева "Кабаре"

© Фото : Ира Полярная/пресс-служба Театра НацийСцена из спектакля "Кабаре"
Сцена из спектакля Кабаре - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : Ира Полярная/пресс-служба Театра Наций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Театре Наций состоялась премьера спектакля Евгения Писарева "Кабаре", сообщает пресс-служба.
Новый проект — первая лицензионная постановка в Москве за всю историю этого мюзикла.
В интерпретации Писарева "Кабаре" — музыкальная драма. "Спектакль погружает зрителей в атмосферу последних дней Веймарской республики, когда веселье граничило с истерией, а жители Германии пытались убежать от социальных проблем и жить одним днем на фоне надвигающейся нацистской катастрофы", — объясняется в пресс-релизе.
© Фото : Ира Полярная/пресс-служба Театра НацийСцена из спектакля "Кабаре"
Сцена из спектакля Кабаре - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : Ира Полярная/пресс-служба Театра Наций
Сцена из спектакля "Кабаре"
Художник-сценограф — Зиновий Марголин. За костюмы отвечает Виктория Севрюкова. Хореограф — Дмитрий Масленников, известный по участию в телевизионных шоу канала ТНТ "Танцы" и "Танцы. Битва сезонов".
© Фото : Ира Полярная/пресс-служба Театра НацийСцена из спектакля "Кабаре"
Сцена из спектакля Кабаре - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : Ира Полярная/пресс-служба Театра Наций
Сцена из спектакля "Кабаре"
В роли певицы Салли Боулз — Александра Урсуляк и победительница телевизионного конкурса "Большой мюзикл" Юлия Чуракова. Образ Клиффорда Брэдшоу воплотит Сергей Кемпо, а конферансье — Денис Суханов и Олег Савцов.
Бродвейская премьера "Кабаре" Джона Кандера состоялась в ноябре 1966 года. В 1972 году на основе постановки вышел одноименный фильм Боба Фосса. Главные роли исполнили Лайза Миннелли, Майкл Йорк и Джоэл Грей. Картина получила восемь "Оскаров", в том числе за режиссуру, женскую роль и музыку.
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