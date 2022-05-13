https://ria.ru/20220513/bukhta-1788250367.html
Нефтепродукты попали в Авачинскую бухту на Камчатке
Нефтепродукты попали в Авачинскую бухту на Камчатке - РИА Новости, 13.05.2022
Нефтепродукты попали в Авачинскую бухту на Камчатке
Прибрежная зона Авачинской бухты в центре Петропавловска-Камчатского загрязнена нефтепродуктами, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T09:11
2022-05-13T09:11
2022-05-13T09:35
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петропавловск-камчатский
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая - РИА Новости. Прибрежная зона Авачинской бухты в центре Петропавловска-Камчатского загрязнена нефтепродуктами, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."Обнаружили сброс нефтепродуктов в районе всей набережной, начиная от пирса "Океанрыбфлота" и заканчивая отделением ГИМС. Мы выполнили облёт с применением квадрокоптера и установили, что разлив исходит, предположительно, из части пирса "Океанрыбфлот", – приводит пресс-служба слова заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Юркова.В МЧС региона добавили, что пятно растянулось вдоль берега на 500 метров. Ширина полосы загрязнения по их данным около 15 сантиметров."Происходит обработка сорбентом нефтепродуктов в воде и на берегу. Сорбент впитает загрязнение, будет собран и отправлен на переработку", – добавили в правительстве.Проверку также начала Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура.
https://ria.ru/20210928/neft-1752231690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, камчатский край
09:11 13.05.2022 (обновлено: 09:35 13.05.2022)
Нефтепродукты попали в Авачинскую бухту на Камчатке
Нефтепродукты попали в прибрежную зону Авачинской бухты в Петропавловске-Камчатском
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая - РИА Новости.
Прибрежная зона Авачинской бухты в центре Петропавловска-Камчатского загрязнена нефтепродуктами, сообщили
в пресс-службе правительства Камчатского края.
"Обнаружили сброс нефтепродуктов в районе всей набережной, начиная от пирса "Океанрыбфлота" и заканчивая отделением ГИМС. Мы выполнили облёт с применением квадрокоптера и установили, что разлив исходит, предположительно, из части пирса "Океанрыбфлот", – приводит пресс-служба слова заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Юркова.
В МЧС
региона добавили, что пятно растянулось вдоль берега на 500 метров. Ширина полосы загрязнения по их данным около 15 сантиметров.
"Происходит обработка сорбентом нефтепродуктов в воде и на берегу. Сорбент впитает загрязнение, будет собран и отправлен на переработку", – добавили в правительстве.
Проверку также начала Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура.