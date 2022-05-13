https://ria.ru/20220513/bukhta-1788250367.html

Нефтепродукты попали в Авачинскую бухту на Камчатке

Нефтепродукты попали в Авачинскую бухту на Камчатке - РИА Новости, 13.05.2022

Нефтепродукты попали в Авачинскую бухту на Камчатке

Прибрежная зона Авачинской бухты в центре Петропавловска-Камчатского загрязнена нефтепродуктами, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T09:11

2022-05-13T09:11

2022-05-13T09:35

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

петропавловск-камчатский

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая - РИА Новости. Прибрежная зона Авачинской бухты в центре Петропавловска-Камчатского загрязнена нефтепродуктами, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."Обнаружили сброс нефтепродуктов в районе всей набережной, начиная от пирса "Океанрыбфлота" и заканчивая отделением ГИМС. Мы выполнили облёт с применением квадрокоптера и установили, что разлив исходит, предположительно, из части пирса "Океанрыбфлот", – приводит пресс-служба слова заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Юркова.В МЧС региона добавили, что пятно растянулось вдоль берега на 500 метров. Ширина полосы загрязнения по их данным около 15 сантиметров."Происходит обработка сорбентом нефтепродуктов в воде и на берегу. Сорбент впитает загрязнение, будет собран и отправлен на переработку", – добавили в правительстве.Проверку также начала Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура.

https://ria.ru/20210928/neft-1752231690.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, камчатский край