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Нефтепродукты попали в Авачинскую бухту на Камчатке - РИА Новости, 13.05.2022
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Нефтепродукты попали в Авачинскую бухту на Камчатке
Нефтепродукты попали в Авачинскую бухту на Камчатке - РИА Новости, 13.05.2022
Нефтепродукты попали в Авачинскую бухту на Камчатке
Прибрежная зона Авачинской бухты в центре Петропавловска-Камчатского загрязнена нефтепродуктами, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T09:11
2022-05-13T09:35
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петропавловск-камчатский
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая - РИА Новости. Прибрежная зона Авачинской бухты в центре Петропавловска-Камчатского загрязнена нефтепродуктами, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."Обнаружили сброс нефтепродуктов в районе всей набережной, начиная от пирса "Океанрыбфлота" и заканчивая отделением ГИМС. Мы выполнили облёт с применением квадрокоптера и установили, что разлив исходит, предположительно, из части пирса "Океанрыбфлот", – приводит пресс-служба слова заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Юркова.В МЧС региона добавили, что пятно растянулось вдоль берега на 500 метров. Ширина полосы загрязнения по их данным около 15 сантиметров."Происходит обработка сорбентом нефтепродуктов в воде и на берегу. Сорбент впитает загрязнение, будет собран и отправлен на переработку", – добавили в правительстве.Проверку также начала Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, камчатский край
09:11 13.05.2022 (обновлено: 09:35 13.05.2022)
 
Нефтепродукты попали в Авачинскую бухту на Камчатке

Нефтепродукты попали в прибрежную зону Авачинской бухты в Петропавловске-Камчатском

© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкВид на Авачинскую бухту и пассажирский порт в Петропавловске-Камчатском
Вид на Авачинскую бухту и пассажирский порт в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Вид на Авачинскую бухту и пассажирский порт в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая - РИА Новости. Прибрежная зона Авачинской бухты в центре Петропавловска-Камчатского загрязнена нефтепродуктами, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
"Обнаружили сброс нефтепродуктов в районе всей набережной, начиная от пирса "Океанрыбфлота" и заканчивая отделением ГИМС. Мы выполнили облёт с применением квадрокоптера и установили, что разлив исходит, предположительно, из части пирса "Океанрыбфлот", – приводит пресс-служба слова заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Юркова.
В МЧС региона добавили, что пятно растянулось вдоль берега на 500 метров. Ширина полосы загрязнения по их данным около 15 сантиметров.
"Происходит обработка сорбентом нефтепродуктов в воде и на берегу. Сорбент впитает загрязнение, будет собран и отправлен на переработку", – добавили в правительстве.
Проверку также начала Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Петропавловск-КамчатскийКамчатский край
 
 
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