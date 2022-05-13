https://ria.ru/20220513/brauzer-1788258838.html

Россияне столкнулись с проблемами при обновлении браузера Chrome на Android

Россияне столкнулись с проблемами при обновлении браузера Chrome на Android - РИА Новости, 13.05.2022

Россияне столкнулись с проблемами при обновлении браузера Chrome на Android

Пользователи браузера Google Chrome на Android не могут обновить его до последней версии, проверил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:05

2022-05-13T10:05

2022-05-13T10:09

технологии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пользователи браузера Google Chrome на Android не могут обновить его до последней версии, проверил корреспондент РИА Новости."Последнее обновление он не качает", - пишет один из пользователей в комментариях к приложению в маркетплейсе Google Play. "В смартфоне не обновляется новая версия приложения "Google Chrome", - пишет другой пользователь.При этом на устройствах iOS таких проблем не наблюдается.Google Chrome - браузер, разработанный компанией Google. Первая версия браузера появилась в 2008 году. По данным StatCounter рыночная доля Chrome в мире на февраль 2022 года составляла 62,78%.

https://ria.ru/20220513/google-1788233999.html

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, google, apple ios