https://ria.ru/20220513/brauzer-1788258838.html
Россияне столкнулись с проблемами при обновлении браузера Chrome на Android
Россияне столкнулись с проблемами при обновлении браузера Chrome на Android - РИА Новости, 13.05.2022
Россияне столкнулись с проблемами при обновлении браузера Chrome на Android
Пользователи браузера Google Chrome на Android не могут обновить его до последней версии, проверил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:05
2022-05-13T10:05
2022-05-13T10:09
технологии
google
apple ios
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пользователи браузера Google Chrome на Android не могут обновить его до последней версии, проверил корреспондент РИА Новости."Последнее обновление он не качает", - пишет один из пользователей в комментариях к приложению в маркетплейсе Google Play. "В смартфоне не обновляется новая версия приложения "Google Chrome", - пишет другой пользователь.При этом на устройствах iOS таких проблем не наблюдается.Google Chrome - браузер, разработанный компанией Google. Первая версия браузера появилась в 2008 году. По данным StatCounter рыночная доля Chrome в мире на февраль 2022 года составляла 62,78%.
https://ria.ru/20220513/google-1788233999.html
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технологии, google, apple ios
10:05 13.05.2022 (обновлено: 10:09 13.05.2022)
Россияне столкнулись с проблемами при обновлении браузера Chrome на Android
Пользователи браузера Google Chrome на Android не могут обновить его до последней версии