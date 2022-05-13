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Россияне столкнулись с проблемами при обновлении браузера Chrome на Android - РИА Новости, 13.05.2022
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Россияне столкнулись с проблемами при обновлении браузера Chrome на Android
Россияне столкнулись с проблемами при обновлении браузера Chrome на Android - РИА Новости, 13.05.2022
Россияне столкнулись с проблемами при обновлении браузера Chrome на Android
Пользователи браузера Google Chrome на Android не могут обновить его до последней версии, проверил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:05
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технологии
google
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пользователи браузера Google Chrome на Android не могут обновить его до последней версии, проверил корреспондент РИА Новости."Последнее обновление он не качает", - пишет один из пользователей в комментариях к приложению в маркетплейсе Google Play. "В смартфоне не обновляется новая версия приложения "Google Chrome", - пишет другой пользователь.При этом на устройствах iOS таких проблем не наблюдается.Google Chrome - браузер, разработанный компанией Google. Первая версия браузера появилась в 2008 году. По данным StatCounter рыночная доля Chrome в мире на февраль 2022 года составляла 62,78%.
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технологии, google, apple ios
10:05 13.05.2022 (обновлено: 10:09 13.05.2022)
 
Россияне столкнулись с проблемами при обновлении браузера Chrome на Android

Пользователи браузера Google Chrome на Android не могут обновить его до последней версии

© РИА НовостиИконка браузера Google Chrome
Иконка браузера Google Chrome - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости
Иконка браузера Google Chrome. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пользователи браузера Google Chrome на Android не могут обновить его до последней версии, проверил корреспондент РИА Новости.
"Последнее обновление он не качает", - пишет один из пользователей в комментариях к приложению в маркетплейсе Google Play. "В смартфоне не обновляется новая версия приложения "Google Chrome", - пишет другой пользователь.
При этом на устройствах iOS таких проблем не наблюдается.
Google Chrome - браузер, разработанный компанией Google. Первая версия браузера появилась в 2008 году. По данным StatCounter рыночная доля Chrome в мире на февраль 2022 года составляла 62,78%.
Google Play - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 01:32
В России перестал обновляться браузер Google Chrome на Android
 
ТехнологииGoogleApple iOS
 
 
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