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Авиакомпания Emirates планирует ввести оплату в биткоинах - РИА Новости, 13.05.2022
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Авиакомпания Emirates планирует ввести оплату в биткоинах
Авиакомпания Emirates планирует ввести оплату в биткоинах - РИА Новости, 13.05.2022
Авиакомпания Emirates планирует ввести оплату в биткоинах
Авиакомпания Emirates из ОАЭ планирует сделать возможным оплату ее услуг в биткоинах, сообщило издание Arab News со ссылкой на главного операционного директора... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:52
2022-05-13T14:17
технологии
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ДОХА, 13 мая - РИА Новости. Авиакомпания Emirates из ОАЭ планирует сделать возможным оплату ее услуг в биткоинах, сообщило издание Arab News со ссылкой на главного операционного директора компании Адель Ахмеда ар-Редха.По словам ар-Редха, авиакомпании, возможно, придется нанять сотрудников для помощи в создании приложений, которые отслеживают потребности клиентов.Он не указал, когда авиакомпания планирует запустить платежный сервис в биткоинах.
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технологии, emirates, биткоин, экономика, новости - туризм
13:52 13.05.2022 (обновлено: 14:17 13.05.2022)
 
Авиакомпания Emirates планирует ввести оплату в биткоинах

Операционный директор Emirates сообщил о планах компании ввести оплату в биткоинах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Emirates
Самолет авиакомпании Emirates - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет авиакомпании Emirates. Архивное фото
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ДОХА, 13 мая - РИА Новости. Авиакомпания Emirates из ОАЭ планирует сделать возможным оплату ее услуг в биткоинах, сообщило издание Arab News со ссылкой на главного операционного директора компании Адель Ахмеда ар-Редха.
"Emirates скоро начнет принимать биткоины в качестве оплаты платежей", - отметил он. Кроме того, авиакомпания добавит на свой сайт собственные NFT-токены.
По словам ар-Редха, авиакомпании, возможно, придется нанять сотрудников для помощи в создании приложений, которые отслеживают потребности клиентов.
Он не указал, когда авиакомпания планирует запустить платежный сервис в биткоинах.
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