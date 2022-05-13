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Авиакомпания Emirates планирует ввести оплату в биткоинах

Авиакомпания Emirates планирует ввести оплату в биткоинах - РИА Новости, 13.05.2022

Авиакомпания Emirates планирует ввести оплату в биткоинах

Авиакомпания Emirates из ОАЭ планирует сделать возможным оплату ее услуг в биткоинах, сообщило издание Arab News со ссылкой на главного операционного директора... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:52

2022-05-13T13:52

2022-05-13T14:17

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ДОХА, 13 мая - РИА Новости. Авиакомпания Emirates из ОАЭ планирует сделать возможным оплату ее услуг в биткоинах, сообщило издание Arab News со ссылкой на главного операционного директора компании Адель Ахмеда ар-Редха.По словам ар-Редха, авиакомпании, возможно, придется нанять сотрудников для помощи в создании приложений, которые отслеживают потребности клиентов.Он не указал, когда авиакомпания планирует запустить платежный сервис в биткоинах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/bitkoin-1788075071.html

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технологии, emirates, биткоин, экономика, новости - туризм