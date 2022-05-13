https://ria.ru/20220513/bibilov-1788450609.html
"Идем домой, в Россию". Бибилов назвал референдум судьбоносным шагом
"Идем домой, в Россию". Бибилов назвал референдум судьбоносным шагом - РИА Новости, 13.05.2022
"Идем домой, в Россию". Бибилов назвал референдум судьбоносным шагом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил в своем Telegram-канале, что назначенная на 17 июля дата проведения референдума о присоединении к России... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T22:29
2022-05-13T22:29
2022-05-13T22:31
россия
южная осетия
анатолий бибилов
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ЦХИНВАЛ, 13 мая - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил в своем Telegram-канале, что назначенная на 17 июля дата проведения референдума о присоединении к России является доказательством того, что республика "сделала судьбоносный шаг и идет домой".В пятницу Бибилов назначил референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ на 17 июля.Президент подчеркнул, что он гордится тем, что является участником этого процесса. "Как гражданин и как президент я сдержал слово перед лицом моего народа", - отметил он.Бибилов также напомнил, что Россия и Южная Осетия связаны общей историей."Это не просто партнерство или дружба. Это скорее доверительные отношения двух братьев, где старший брат всегда поймет и поддержит словом и делом, а младший будет чтить и помогать старшему. При этом полностью осознавая самодостаточность и равенство прав каждого. Пришло время объединиться раз и навсегда. Стать сильнее в этом теперь уже официальном союзе", - заявил президент.Бибилов ранее заявлял РИА Новости, что его инициатива о проведении всенародного голосования по этому вопросу не была связана с желанием набрать очки перед выборами - это шаг на пути к "стратегической цели" народа. Бибилов отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума, однако тогда она не была реализована.
https://ria.ru/20220420/gagloev-1784305792.html
https://ria.ru/20220420/osetiya-1784413202.html
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РИА Новости
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россия, южная осетия, анатолий бибилов
22:29 13.05.2022 (обновлено: 22:31 13.05.2022)
"Идем домой, в Россию". Бибилов назвал референдум судьбоносным шагом
Бибилов назвал референдум о вхождении Южной Осетии в состав России судьбоносным шагом
ЦХИНВАЛ, 13 мая - РИА Новости.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил
в своем Telegram-канале, что назначенная на 17 июля дата проведения референдума о присоединении к России является доказательством того, что республика "сделала судьбоносный шаг и идет домой".
В пятницу Бибилов назначил референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ на 17 июля.
"Мы сделали это! Мы сделали судьбоносный шаг - мы идем домой, мы идем в Россию", - написал он.
Президент подчеркнул, что он гордится тем, что является участником этого процесса. "Как гражданин и как президент я сдержал слово перед лицом моего народа", - отметил он.
Бибилов также напомнил, что Россия и Южная Осетия связаны общей историей.
"Это не просто партнерство или дружба. Это скорее доверительные отношения двух братьев, где старший брат всегда поймет и поддержит словом и делом, а младший будет чтить и помогать старшему. При этом полностью осознавая самодостаточность и равенство прав каждого. Пришло время объединиться раз и навсегда. Стать сильнее в этом теперь уже официальном союзе", - заявил президент.
Бибилов ранее заявлял РИА Новости, что его инициатива о проведении всенародного голосования по этому вопросу не была связана с желанием набрать очки перед выборами - это шаг на пути к "стратегической цели" народа. Бибилов отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ
по результатам референдума, однако тогда она не была реализована.