https://ria.ru/20220513/benzin-1788349394.html
Цены на бензин в США обновили исторический максимум
Цены на бензин в США обновили исторический максимум - РИА Новости, 13.05.2022
Цены на бензин в США обновили исторический максимум
Цена на бензин в США обновила исторический максимум, достигнув в среднем по стране 4,43 доллара за галлон (3,785 л), свидетельствуют данные аналитиков. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:26
2022-05-13T15:26
2022-05-13T15:27
экономика
сша
бензин
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Цена на бензин в США обновила исторический максимум, достигнув в среднем по стране 4,43 доллара за галлон (3,785 л), свидетельствуют данные аналитиков.Как указывает на своем сайте Американская ассоциация автомобилистов, актуальная цена за галлон бензина в среднем по стране достигла 4,432 доллара, это на 15 центов выше, чем неделю назад. В штате Калифорния, где топливо всегда дороже, за галлон, по данным аналитиков, просят в среднем 5,87 доллара. При этом на некоторых заправках в соседнем со столичным округом Колумбия штате Мэриленд за топливо с высоким октановым числом просят уже 6 долларов. Цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва, но в первых числах мая вновь перешла к росту.Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что цена стала расти задолго до происходящего.Исторический максимум в 4,33 доллара за галлон в среднем в США платили 11 марта. В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно 1 миллион баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность, бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года - около 3,3 доллара.
https://ria.ru/20220512/tseny-1788151702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, бензин
15:26 13.05.2022 (обновлено: 15:27 13.05.2022)
Цены на бензин в США обновили исторический максимум
Цена на бензин в США обновила исторический максимум, достигнув 4,43 доллара за галлон
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Цена на бензин в США обновила исторический максимум, достигнув в среднем по стране 4,43 доллара за галлон (3,785 л), свидетельствуют данные аналитиков.
Как указывает на своем сайте
Американская ассоциация автомобилистов, актуальная цена за галлон бензина в среднем по стране достигла 4,432 доллара, это на 15 центов выше, чем неделю назад. В штате Калифорния, где топливо всегда дороже, за галлон, по данным аналитиков, просят в среднем 5,87 доллара. При этом на некоторых заправках в соседнем со столичным округом Колумбия штате Мэриленд за топливо с высоким октановым числом просят уже 6 долларов. Цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва, но в первых числах мая вновь перешла к росту.
Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что цена стала расти задолго до происходящего.
Исторический максимум в 4,33 доллара за галлон в среднем в США платили 11 марта. В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно 1 миллион баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность, бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года - около 3,3 доллара.