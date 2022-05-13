https://ria.ru/20220513/bayden-1788457669.html
Байден заявил, что США и страны АСЕАН запускают новую эру в отношениях
Байден заявил, что США и страны АСЕАН запускают новую эру в отношениях - РИА Новости, 13.05.2022
Байден заявил, что США и страны АСЕАН запускают новую эру в отношениях
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) запускают новую эру в своих отношениях. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T23:48
2022-05-13T23:48
2022-05-13T23:48
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) запускают новую эру в своих отношениях."Сегодня мы не только празднуем 45-летие партнерства и дружбы между США и АСЕАН, но также запускаем новую эру в наших отношениях", - сказал Байден во время саммита США - АСЕАН.Американский лидер также объявил о выдвижении одного из своих ближайших советников Йоханнеса Абрахама в качестве кандидата на пост посла США в данном объединении. "Он станет моим доверенным представителем, который продолжит укреплять это стратегическое партнерство во благо интересов всех нас", - отметил Байден.В АСЕАН входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Бруней, Сингапур, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма.Саммит США - АСЕАН проходит в Вашингтоне 12-13 мая.
https://ria.ru/20220512/kambodzha-1788184317.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), таиланд
Байден заявил, что США и страны АСЕАН запускают новую эру в отношениях
Байден заявил, что Вашингтон и страны АСЕАН запускают новую эру в отношениях