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Байден ответил на вопрос о детском питании, что не умеет читать мысли - РИА Новости, 13.05.2022
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Байден ответил на вопрос о детском питании, что не умеет читать мысли
Байден ответил на вопрос о детском питании, что не умеет читать мысли - РИА Новости, 13.05.2022
Байден ответил на вопрос о детском питании, что не умеет читать мысли
Президент США Джо Байден ответил критикующим администрацию за неспешное решение проблем нехватки детских смесей в американских магазинах, заявив, что в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T23:41
2022-05-13T23:45
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден ответил критикующим администрацию за неспешное решение проблем нехватки детских смесей в американских магазинах, заявив, что в руководстве страны не умеют читать мысли."Если бы мы были лучше в сфере чтения мыслей, думаю, мы могли бы (отреагировать быстрее - ред.). Но мы двигаемся насколько возможно быстро, с того момента, как проблема появилась перед нами", - сказал Байден журналистам.Так он ответил на просьбу прокомментировать позицию оппонентов демократической партии и нынешней администрации, заявляющих, что проблема нехватки детских смесей решается недостаточно быстро. Байден отметил, что в контексте скорости предпринимаемых действий нужно быть осторожными, учитывая, что речь идет о продукции первой необходимости.Как сообщают американские СМИ, купить детские смеси не удается родителям в ряде американских штатов. Проблема не уходит с первых полос изданий, признал и сам Байден. "Вдруг это оказалось на передовицах всех газет, это важно, чтобы я ответил", - сказал Байден.Байден пообещал, что решением проблемы займется профильная структура в администрации.
https://ria.ru/20220512/ssha-1788146871.html
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в мире, джо байден
23:41 13.05.2022 (обновлено: 23:45 13.05.2022)
 
Байден ответил на вопрос о детском питании, что не умеет читать мысли

Президент США Джо Байден ответил на вопрос о детском питании, что не умеет читать мысли

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден ответил критикующим администрацию за неспешное решение проблем нехватки детских смесей в американских магазинах, заявив, что в руководстве страны не умеют читать мысли.
"Если бы мы были лучше в сфере чтения мыслей, думаю, мы могли бы (отреагировать быстрее - ред.). Но мы двигаемся насколько возможно быстро, с того момента, как проблема появилась перед нами", - сказал Байден журналистам.
Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета
12 мая, 15:50
Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета
Так он ответил на просьбу прокомментировать позицию оппонентов демократической партии и нынешней администрации, заявляющих, что проблема нехватки детских смесей решается недостаточно быстро. Байден отметил, что в контексте скорости предпринимаемых действий нужно быть осторожными, учитывая, что речь идет о продукции первой необходимости.
Как сообщают американские СМИ, купить детские смеси не удается родителям в ряде американских штатов. Проблема не уходит с первых полос изданий, признал и сам Байден. "Вдруг это оказалось на передовицах всех газет, это важно, чтобы я ответил", - сказал Байден.
Байден пообещал, что решением проблемы займется профильная структура в администрации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 17:15
Байден ошибся насчет Путина, пишет Le Monde
 
В миреДжо Байден
 
 
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