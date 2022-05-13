NYP: у Байдена появился новый заклятый враг
NYP: фанаты Marvel нашли в комиксах злодея по имени Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден возле Белого дома
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден возле Белого дома
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Фанаты компании Marvel обнаружили малоизвестного злодея из комиксов про Человека-паука, имя которого совпадает с именем нынешнего президента США, сообщает американская газета The New York Post.
"Тезка американского президента, более известен под псевдонимом Спектр, впервые появился в выпуске "Питер Паркер номер один" в 2010 году. В то же время реальный 79-летний Байден занимал пост вице-президента США при президенте Бараке Обаме", — уточняется в материале.
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На страницах комикса даже содержится дисклеймер, предупреждающий читателей о том, что заклятого врага Человека-паука "не следует путать с вице-президентом Джо Байденом", пишет СМИ.
На "Байдена" обратил внимание один из пользователей Twitter. Его пост быстро разошелся по Сети и вызвал бурную реакцию у американцев. Кто-то даже опубликовал кадр первого появления злодея на страницах, где Человек-паук требует у Спектра раскрыть свою личность.
"Я Джо! Джо Байден! Но ты можешь звать меня Спектр", — ответил антигерой.
У выдуманного злодея существует страница в энциклопедии героев Marvel. Согласно опубликованной там информации, персонажа придумали авторы Боб Гейл и Патрик Олиф. Сюжетная линия Спектра развивается в рамках вымышленной вселенной Земля-616.