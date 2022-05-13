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NYP: у Байдена появился новый заклятый враг - РИА Новости, 13.05.2022
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NYP: у Байдена появился новый заклятый враг
NYP: у Байдена появился новый заклятый враг - РИА Новости, 13.05.2022
NYP: у Байдена появился новый заклятый враг
Фанаты компании Marvel обнаружили малоизвестного злодея из комиксов про Человека-паука, имя которого совпадает с именем нынешнего президента США, сообщает... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:37
2022-05-13T19:37
в мире
джо байден
сша
барак обама
marvel comics
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Фанаты компании Marvel обнаружили малоизвестного злодея из комиксов про Человека-паука, имя которого совпадает с именем нынешнего президента США, сообщает американская газета The New York Post."Тезка американского президента, более известен под псевдонимом Спектр, впервые появился в выпуске "Питер Паркер номер один" в 2010 году. В то же время реальный 79-летний Байден занимал пост вице-президента США при президенте Бараке Обаме", — уточняется в материале.На страницах комикса даже содержится дисклеймер, предупреждающий читателей о том, что заклятого врага Человека-паука "не следует путать с вице-президентом Джо Байденом", пишет СМИ.На "Байдена" обратил внимание один из пользователей Twitter. Его пост быстро разошелся по Сети и вызвал бурную реакцию у американцев. Кто-то даже опубликовал кадр первого появления злодея на страницах, где Человек-паук требует у Спектра раскрыть свою личность."Я Джо! Джо Байден! Но ты можешь звать меня Спектр", — ответил антигерой.У выдуманного злодея существует страница в энциклопедии героев Marvel. Согласно опубликованной там информации, персонажа придумали авторы Боб Гейл и Патрик Олиф. Сюжетная линия Спектра развивается в рамках вымышленной вселенной Земля-616.
https://ria.ru/20220512/bayden-1787998469.html
https://ria.ru/20220511/bayden-1788014053.html
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60
353
60
в мире, джо байден, сша, барак обама, marvel comics
19:37 13.05.2022
 
NYP: у Байдена появился новый заклятый враг

NYP: фанаты Marvel нашли в комиксах злодея по имени Джо Байден

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден возле Белого дома
Президент США Джо Байден возле Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден возле Белого дома
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Фанаты компании Marvel обнаружили малоизвестного злодея из комиксов про Человека-паука, имя которого совпадает с именем нынешнего президента США, сообщает американская газета The New York Post.
"Тезка американского президента, более известен под псевдонимом Спектр, впервые появился в выпуске "Питер Паркер номер один" в 2010 году. В то же время реальный 79-летний Байден занимал пост вице-президента США при президенте Бараке Обаме", — уточняется в материале.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
Байден перепутал вход с выходом
На страницах комикса даже содержится дисклеймер, предупреждающий читателей о том, что заклятого врага Человека-паука "не следует путать с вице-президентом Джо Байденом", пишет СМИ.
На "Байдена" обратил внимание один из пользователей Twitter. Его пост быстро разошелся по Сети и вызвал бурную реакцию у американцев. Кто-то даже опубликовал кадр первого появления злодея на страницах, где Человек-паук требует у Спектра раскрыть свою личность.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, посвященной мерам по борьбе с инфляцией в США - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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Американский ведущий отказался верить в абсурдность слов Байдена
"Я Джо! Джо Байден! Но ты можешь звать меня Спектр", — ответил антигерой.
У выдуманного злодея существует страница в энциклопедии героев Marvel. Согласно опубликованной там информации, персонажа придумали авторы Боб Гейл и Патрик Олиф. Сюжетная линия Спектра развивается в рамках вымышленной вселенной Земля-616.
Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
10 мая, 21:54
Байден ответил на вопрос журналиста, который тот не задавал
 
В миреДжо БайденСШАБарак ОбамаMarvel Comics
 
 
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