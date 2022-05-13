https://ria.ru/20220513/bayden-1788430191.html

NYP: у Байдена появился новый заклятый враг

NYP: у Байдена появился новый заклятый враг - РИА Новости, 13.05.2022

NYP: у Байдена появился новый заклятый враг

Фанаты компании Marvel обнаружили малоизвестного злодея из комиксов про Человека-паука, имя которого совпадает с именем нынешнего президента США, сообщает... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T19:37

2022-05-13T19:37

2022-05-13T19:37

в мире

джо байден

сша

барак обама

marvel comics

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Фанаты компании Marvel обнаружили малоизвестного злодея из комиксов про Человека-паука, имя которого совпадает с именем нынешнего президента США, сообщает американская газета The New York Post."Тезка американского президента, более известен под псевдонимом Спектр, впервые появился в выпуске "Питер Паркер номер один" в 2010 году. В то же время реальный 79-летний Байден занимал пост вице-президента США при президенте Бараке Обаме", — уточняется в материале.На страницах комикса даже содержится дисклеймер, предупреждающий читателей о том, что заклятого врага Человека-паука "не следует путать с вице-президентом Джо Байденом", пишет СМИ.На "Байдена" обратил внимание один из пользователей Twitter. Его пост быстро разошелся по Сети и вызвал бурную реакцию у американцев. Кто-то даже опубликовал кадр первого появления злодея на страницах, где Человек-паук требует у Спектра раскрыть свою личность."Я Джо! Джо Байден! Но ты можешь звать меня Спектр", — ответил антигерой.У выдуманного злодея существует страница в энциклопедии героев Marvel. Согласно опубликованной там информации, персонажа придумали авторы Боб Гейл и Патрик Олиф. Сюжетная линия Спектра развивается в рамках вымышленной вселенной Земля-616.

https://ria.ru/20220512/bayden-1787998469.html

https://ria.ru/20220511/bayden-1788014053.html

https://ria.ru/20220510/bayden-1787800759.html

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, сша, барак обама, marvel comics