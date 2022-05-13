https://ria.ru/20220513/arktika-1788366314.html

Подводная лодка "Князь Олег" торпедой пробила арктический лед

Подводная лодка "Князь Олег" торпедой пробила арктический лед - РИА Новости, 13.05.2022

Подводная лодка "Князь Олег" торпедой пробила арктический лед

Стратегический подводный ракетоносец "Князь Олег" (проект 955-А) во время тренировки пробил торпедой арктические льды и создал полынью для отработки всплытия... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:16

2022-05-13T16:16

2022-05-13T17:39

безопасность

арктика

северный ледовитый океан

баренцево море

севмаш

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Стратегический подводный ракетоносец "Князь Олег" (проект 955-А) во время тренировки пробил торпедой арктические льды и создал полынью для отработки всплытия перед нанесением ракетного удара, сообщили в пресс-службе Северного флота."В рамках подготовки к плаванию в бассейне Северного Ледовитого океана экипаж выполнил стрельбу торпедой с целью образования полыньи для всплытия во льдах Арктики. Торпедная стрельба была успешно проведена в одном из закрытых полигонов Северного флота в Баренцевом море", — рассказали там.Как правило, экипажи ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) осуществляют всплытия в полынье в льдах Арктики для отработки учебно-боевых пусков ракет из надводного положения.Ранее экипаж субмарины прошел подготовку на базе, сдал задачи курса боевой подготовки в море, а также отработал учебно-боевые задачи по противодействию подводным лодкам условного противника и по подледному плаванию.Помимо этого, команда РПКСН "Князь Олег" провела успешные торпедные стрельбы во время противолодочных учений во взаимодействии с одной из атомных подводных лодок Северного флота в том же Баренцевом море."Князь Олег" — второй корпус модернизированного проекта атомных подводных лодок четвертого поколения "Борей-А". Крейсер построен на "Севмаше" в Северодвинске. 21 декабря прошлого года на нем подняли военно-морской флаг.

https://ria.ru/20220419/flot-1784279329.html

https://ria.ru/20220510/ekspeditsiya-1787760609.html

арктика

северный ледовитый океан

баренцево море

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безопасность, арктика, северный ледовитый океан, баренцево море, севмаш