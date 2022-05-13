16:16 13.05.2022 (обновлено: 17:39 13.05.2022)
Подводная лодка "Князь Олег" торпедой пробила арктический лед
Пресс-служба Северного флота: "Князь Олег" торпедой пробила арктический лед"
© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Стратегический подводный ракетоносец "Князь Олег" (проект 955-А) во время тренировки пробил торпедой арктические льды и создал полынью для отработки всплытия перед нанесением ракетного удара, сообщили в пресс-службе Северного флота.
"В рамках подготовки к плаванию в бассейне Северного Ледовитого океана экипаж выполнил стрельбу торпедой с целью образования полыньи для всплытия во льдах Арктики. Торпедная стрельба была успешно проведена в одном из закрытых полигонов Северного флота в Баренцевом море", — рассказали там.
Как правило, экипажи ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) осуществляют всплытия в полынье в льдах Арктики для отработки учебно-боевых пусков ракет из надводного положения.
Ранее экипаж субмарины прошел подготовку на базе, сдал задачи курса боевой подготовки в море, а также отработал учебно-боевые задачи по противодействию подводным лодкам условного противника и по подледному плаванию.
Помимо этого, команда РПКСН "Князь Олег" провела успешные торпедные стрельбы во время противолодочных учений во взаимодействии с одной из атомных подводных лодок Северного флота в том же Баренцевом море.
"Князь Олег" — второй корпус модернизированного проекта атомных подводных лодок четвертого поколения "Борей-А". Крейсер построен на "Севмаше" в Северодвинске. 21 декабря прошлого года на нем подняли военно-морской флаг.