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Басманный суд Москвы заочно арестовал троих офицеров ВСУ - РИА Новости, 13.05.2022
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Басманный суд Москвы заочно арестовал троих офицеров ВСУ
Басманный суд Москвы заочно арестовал троих офицеров ВСУ - РИА Новости, 13.05.2022
Басманный суд Москвы заочно арестовал троих офицеров ВСУ
Басманный суд Москвы заочно арестовал трех украинских офицеров по делу о применении незаконных методов войны в связи с обстрелами территорий Донбасса, сообщили... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:42
2022-05-13T12:42
россия
донбасс
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
басманный суд г. москвы
в мире
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал трех украинских офицеров по делу о применении незаконных методов войны в связи с обстрелами территорий Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Луценко А.Д., Жакуна А.Н. и Юшко В.В. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.В суде уточнили, что вышеуказанные лица являются офицерами украинских войск, они объявлены в международный розыск, в России им грозит срок до 20 лет лишения свободы.Ранее СК сообщал, что по приказам, в том числе, командира 14-й отдельной механизированной бригады Жакуна и командира 44-й отдельной артиллерийской бригады Юшко были нанесены артиллерийские и минометные удары по жителям ДНР, в результате чего погибли 14 человек, 32 ранены. Командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Луценко, по версии ведомства, также причастен к обстрелам мирного населения в Донбассе.
https://ria.ru/20220513/rassledovanie-1788288205.html
россия
донбасс
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россия, донбасс, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), басманный суд г. москвы, в мире
12:42 13.05.2022
 
Басманный суд Москвы заочно арестовал троих офицеров ВСУ

Басманный суд Москвы заочно арестовал троих офицеров ВСУ по делу об обстрелах Донбасса

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал трех украинских офицеров по делу о применении незаконных методов войны в связи с обстрелами территорий Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Луценко А.Д., Жакуна А.Н. и Юшко В.В. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 12:07
СК завершил расследование дел против некоторых украинских военных
В суде уточнили, что вышеуказанные лица являются офицерами украинских войск, они объявлены в международный розыск, в России им грозит срок до 20 лет лишения свободы.
Ранее СК сообщал, что по приказам, в том числе, командира 14-й отдельной механизированной бригады Жакуна и командира 44-й отдельной артиллерийской бригады Юшко были нанесены артиллерийские и минометные удары по жителям ДНР, в результате чего погибли 14 человек, 32 ранены. Командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Луценко, по версии ведомства, также причастен к обстрелам мирного населения в Донбассе.
 
РоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Басманный суд г. МосквыВ мире
 
 
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