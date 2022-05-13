https://ria.ru/20220513/arest-1788300107.html

Басманный суд Москвы заочно арестовал троих офицеров ВСУ

Басманный суд Москвы заочно арестовал троих офицеров ВСУ - РИА Новости, 13.05.2022

Басманный суд Москвы заочно арестовал троих офицеров ВСУ

Басманный суд Москвы заочно арестовал трех украинских офицеров по делу о применении незаконных методов войны в связи с обстрелами территорий Донбасса, сообщили... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:42

2022-05-13T12:42

2022-05-13T12:42

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донбасс

донецкая народная республика

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в мире

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал трех украинских офицеров по делу о применении незаконных методов войны в связи с обстрелами территорий Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Луценко А.Д., Жакуна А.Н. и Юшко В.В. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.В суде уточнили, что вышеуказанные лица являются офицерами украинских войск, они объявлены в международный розыск, в России им грозит срок до 20 лет лишения свободы.Ранее СК сообщал, что по приказам, в том числе, командира 14-й отдельной механизированной бригады Жакуна и командира 44-й отдельной артиллерийской бригады Юшко были нанесены артиллерийские и минометные удары по жителям ДНР, в результате чего погибли 14 человек, 32 ранены. Командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Луценко, по версии ведомства, также причастен к обстрелам мирного населения в Донбассе.

https://ria.ru/20220513/rassledovanie-1788288205.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), басманный суд г. москвы, в мире