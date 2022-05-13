https://ria.ru/20220513/amerika-1788456002.html

Американский конгрессмен проговорился о роли США в ситуации на Украине

Американский конгрессмен проговорился о роли США в ситуации на Украине - РИА Новости, 13.05.2022

Американский конгрессмен проговорился о роли США в ситуации на Украине

Лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер заявил, что Вашингтон "ведет в настоящее время войну". Об этом он сказал во время... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T23:21

2022-05-13T23:21

2022-05-13T23:33

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер заявил, что Вашингтон "ведет в настоящее время войну". Об этом он сказал во время дебатов с республиканцем Стивеном Скэлисом на тему роста цен на газ и добычи нефти."Я бы хотел, чтобы мы поскорее покончили с этим (дебатами. — Прим. ред.) и наконец сфокусировались на нашем враге. Я понимаю, что у нас здесь политика, но мы воюем", — произнес он посреди выступления.Также во время дискуссии с оппонентом Хойер сделал замечание, что "не стоит в военное время критиковать работу президента".При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее утверждала, что у Белого дома "нет никакого намерения посылать войска на Украину и начинать войну с Россией". Позже администрация Байдена неоднократно повторяла этот тезис.Российская сторона подчеркивала, что США вооружают Украину именно для того, чтобы развязать вооруженный конфликт. Так, накануне глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что Украина цинично используется Вашингтоном для ведения "прокси-войны" с Россией, тогда как военно-промышленные корпорации США продолжают наживаться на крови.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. На днях президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220513/gosar-1788343178.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

https://ria.ru/20220512/bayden-1787998469.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, константин гаврилов, джо байден, украина, сша, россия