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Американский конгрессмен проговорился о роли США в ситуации на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
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Американский конгрессмен проговорился о роли США в ситуации на Украине
Американский конгрессмен проговорился о роли США в ситуации на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
Американский конгрессмен проговорился о роли США в ситуации на Украине
Лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер заявил, что Вашингтон "ведет в настоящее время войну". Об этом он сказал во время... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T23:21
2022-05-13T23:33
в мире
константин гаврилов
джо байден
украина
сша
россия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер заявил, что Вашингтон "ведет в настоящее время войну". Об этом он сказал во время дебатов с республиканцем Стивеном Скэлисом на тему роста цен на газ и добычи нефти."Я бы хотел, чтобы мы поскорее покончили с этим (дебатами. — Прим. ред.) и наконец сфокусировались на нашем враге. Я понимаю, что у нас здесь политика, но мы воюем", — произнес он посреди выступления.Также во время дискуссии с оппонентом Хойер сделал замечание, что "не стоит в военное время критиковать работу президента".При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее утверждала, что у Белого дома "нет никакого намерения посылать войска на Украину и начинать войну с Россией". Позже администрация Байдена неоднократно повторяла этот тезис.Российская сторона подчеркивала, что США вооружают Украину именно для того, чтобы развязать вооруженный конфликт. Так, накануне глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что Украина цинично используется Вашингтоном для ведения "прокси-войны" с Россией, тогда как военно-промышленные корпорации США продолжают наживаться на крови.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. На днях президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220513/gosar-1788343178.html
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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в мире, константин гаврилов, джо байден, украина, сша, россия
23:21 13.05.2022 (обновлено: 23:33 13.05.2022)
 
Американский конгрессмен проговорился о роли США в ситуации на Украине

Американский конгрессмен Стени Хойер заявил, что США находятся в состоянии войны

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер заявил, что Вашингтон "ведет в настоящее время войну". Об этом он сказал во время дебатов с республиканцем Стивеном Скэлисом на тему роста цен на газ и добычи нефти.
"Я бы хотел, чтобы мы поскорее покончили с этим (дебатами. — Прим. ред.) и наконец сфокусировались на нашем враге. Я понимаю, что у нас здесь политика, но мы воюем", — произнес он посреди выступления.
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Также во время дискуссии с оппонентом Хойер сделал замечание, что "не стоит в военное время критиковать работу президента".
При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее утверждала, что у Белого дома "нет никакого намерения посылать войска на Украину и начинать войну с Россией". Позже администрация Байдена неоднократно повторяла этот тезис.
Российская сторона подчеркивала, что США вооружают Украину именно для того, чтобы развязать вооруженный конфликт. Так, накануне глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что Украина цинично используется Вашингтоном для ведения "прокси-войны" с Россией, тогда как военно-промышленные корпорации США продолжают наживаться на крови.
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На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. На днях президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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