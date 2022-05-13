https://ria.ru/20220513/amerika-1788214221.html

Американцам нечем кормить детей

Американцам нечем кормить детей - РИА Новости, 13.05.2022

Американцам нечем кормить детей

"Я уже просто на грани, — плачет многодетная мама в эфире канала FoxNews. — Я реально расстроена, я боюсь… У нас осталось детского питания на две недели, а что... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T08:00

2022-05-13T08:00

2022-05-13T08:01

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майкл блумберг

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"Я уже просто на грани, — плачет многодетная мама в эфире канала FoxNews. — Я реально расстроена, я боюсь… У нас осталось детского питания на две недели, а что делать дальше?" Кайла Зуренко живет в Мэриленде. Ее муж работает на заводе Tesla, а она воспитывает их четверых детей. Самым младшим близнецам по десять месяцев, и вот именно их Кайла не знает, чем кормить.Перебои с поставками детского питания начались еще в феврале, когда свою смесь сняла с продажи известная фирма Abbott Nutrition. Тогда в больницы попали несколько младенцев, а двое умерли. Вроде бы виновата в этом была продукция Abbott Nutrition. Мичиганский завод компании до сих пор закрыт.В США множество производителей детского питания, но почему-то они не смогли — или не стали — наращивать мощности. Смеси для кормления продолжали исчезать с полок супермаркетов. Сегодня дефицит достиг таких масштабов, что даже официальная пресса называет происходящее "общенациональным кризисом".Кайла Зуренко живописала свои мытарства. Она объехала все супермаркеты своего округа, но везде видела только пустые полки. Оставляла заявки на детское питание в онлайн-магазинах и получала отказ за отказом. Последний выход — заказать его на европейских сайтах, но это ж сколько ждать доставки?! Да и непонятно, дойдет ли посылка вообще: логистические цепочки рвутся буквально по всему миру. И вот Кайла с двумя малышами на руках плачет перед съемочной командой FoxNews.Тут надо понимать, что детское питание в Штатах — это совершенно культовая вещь, окруженная целым скопищем мифов и легенд. Поколение бэби-бумеров, к примеру, практически поголовно вскормлено смесями. Тогда это был модный, активно раскручивавшийся продукт, и американские педиатры навязывали его матерям с той же яростью, что заокеанские терапевты в наше время — опиоидные обезболивающие.Детей кормили смесями — или, как там говорят, "формулами" — чуть ли не до школы. А чего? Быстро, удобно, не надо стоять у плиты. В 60-е кормили детей грудью разве что какие-нибудь девушки-хиппи, "дети цветов ", но в целом это считалось диким, нецивилизованным и не очень приличным занятием.В последнее время тенденция стала активно меняться. Кормление грудью признали экологичным и прогрессивным. Оно как нельзя лучше вязалось с новомодным культом матушки-природы, Гретой Тунберг и всей зеленой повесточкой.И вот грудное вскармливание стали пихать в массы с тем же пылом, с каким полвека назад впаривали детское питание. Особенно активничает на этой ниве 80-летний олигарх Майкл Блумберг. В бытность свою мэром Нью-Йорка он велел прятать от рожениц в роддомах детское питание, чтобы они поневоле начинали вскармливать младенцев грудным молоком. Информагентство Блумберга регулярно позорит и проклинает производителей детского питания за то, что они рушат здоровье мам и малышей. Просто поразительная фиксация, конечно, у пожилого олигарха.Грудное вскармливание — это, несомненно, хорошо, но тут выяснилось неожиданное. Вся жизнь американских семей и все рекомендации детских врачей так заточены под смеси, что убери их из продажи — и грудничкам просто нечего будет есть. В Америке никогда не было простой и понятной практики советских молочных кухонь, где родитель может набрать для своего чада бутылочек на целый день — причем совершенно бесплатно. Американские педиатры не разрешают давать детям коровье молоко вплоть до года и советуют как можно позже переходить на прикорм. Американские мамы давно разучились готовить для младенцев, а бабушки не могут им помочь: всю жизнь они кормили детей исключительно "формулами". Ну и чего есть мелким?Вся система по выжиманию денег из родителей сложилась так, что грудное вскармливание — хорошее и полезное само по себе — в Америке стало роскошью для очень богатых людей. Чтобы кормить грудью ребенка до года, мама должна сидеть дома. Потому что надо быть Анджелиной Джоли, чтобы тебе няня привозила малыша на машине с водителем, ты его кормила бы на рабочем месте, все бы умилялись. А так у простых американок нет места на работе — ни чтобы кормить, ни чтобы сцеживаться.А работать надо: про такие глупости, как декретный отпуск, да на три года, да с сохранением рабочего места и зарплаты, в США даже не слыхивали. До сих пор даже образованные американцы не очень верят, когда рассказываешь им про эту совершенно обычную для России практику. Думают, это русская пропаганда.Все это очень характерная тенденция для стран "золотого миллиарда". СМИ неустанно дуют в уши про здоровый образ жизни, но как-то все так устроено, что позволить себе его может буквально пять-десять процентов населения.Экологически чистая еда стоит запредельных денег. Пресловутый "творожок с вареньем", из любви к которому русские люди бросают все и возвращаются на родину, стоил бы в Штатах долларов восемь, в Нью-Йорке и все десять.То же самое со спортзалами, бассейнами, да со всем. Медицина — сущее разорение, обычно дешевле умереть. В результате богатые люди на Западе стройны, подтянуты и моложавы, а бедное большинство — это лишний вес, одышка, разнообразные болезни. Они выглядят как два разных вида гомо сапиенс.Та же штука и с грудным вскармливанием. Это дорого, непривычно и непонятно — начисто разрушены традиции. И стало особой практикой для просвещенных и состоятельных людей. Ну а мамочки из бедных домохозяйств просто не могут себе этого позволить: или нужно бежать на работу, или мешают многочисленные болезни.И вот здрасьте, смеси словно по волшебству исчезли из супермаркетов. А когда они появляются в интернет-магазинах, то стоят уже гораздо дороже. А не покупать их невозможно. Для американских семей это продукт первой необходимости. Ну а если у ребенка непереносимость лактозы, то тут вообще непонятно, что делать.В американских супермаркетах красуются объявления типа бессмертных советских: "По две штуки в одни руки". Отчаявшиеся родители пытаются запасать детское питание впрок. Все это лишь подстегивает дефицит. От ценников на смеси просто глаза лезут на лоб. Восемьсот долларов за восемь банок детского питания — это единственное предложение в интернете, которое нашла для своей дочери 33-летняя Джесси Уайтсайдз. Она не смогла себе это позволитьПоражает философический тон американских СМИ, которые все-таки занялись темой нехватки детского питания. (Надо заметить, Джорджа Флойда они разрабатывали куда ярче.) Ах, кризис, вздыхают они. Ужас-ужас. "Младенцам надо что-то есть". Но никто из неполживых журналистов не позволяет себе задаться вопросом: "А кто конкретно организовывает все эти дефициты и на них наваривается?" И уж тем более никто не призывает их к ответу: богатые люди стригут бабло, а че такого-то?Казалось бы, перебоев с товарами в стране уже было много, и все они заканчивались одинаково. Помните, как американцы дрались из-за туалетной бумаги? Она исчезла еще в начале пандемии, а потом вернулась на прилавки, подорожав в полтора-два раза.Потом был пандемийный дефицит мяса: тогда все списали на то, что то ли коровы, то ли работники скотобоен болели коронавирусом. Бог знает, кто там чем болел, но мясо тоже стало дорожать нечеловеческими темпами.У американцев было время сообразить, что все эти дефициты сугубо искусственного происхождения. Крупнейшие корпорации перестают поставлять предметы и продукты первой необходимости. Люди мечутся, пытаясь скупать их впрок. Потом, наконец, заветный продукт возвращается на прилавки, подорожав по пути до неприличия. Притом что никаких объективных причин для роста цен как не было, так и нет.Технически эти сговоры совсем не сложны. Больше 80 процентов производства говядины в стране, например, контролируется всего четырьмя корпорациями. Ну и почему бы благородным донам не устроить в стране дефицит? В этом нет ровно ничего нового для американской экономики: тема картельных сговоров всплывала там на протяжении всей истории страны.Сначала для этого придумывали какие-то отмазки. Коронавирус там, локдауны, разрыв логистических цепочек, российская спецоперация на Украине. Ну Путин, понятное дело, во всем виноват.Но все это плохо работало. Американцы быстро догадались, что Путин ни при чем. И вот, организуя перебои с детским питанием, никто, как мы видим, уже не заморачивается какими-то объяснениями. Ну нету смесей и нету, крутитесь как хотите.Не стоит и говорить, что бьет это в основном по беднейшим слоям населения. Кто побогаче, тот и за восемьсот долларов детское питание купит. Но цинизм происходящего, конечно, зашкаливает. Когда мы удивляемся жестокости западных элит, не стоит забывать, что они веками тренировались на котиках: мучали и грабили свое население, чтобы потом понести эти практики по всему миру.

https://ria.ru/20220512/obvineniya-1788030028.html

https://ria.ru/20220426/patrushev-1785594907.html

https://ria.ru/20220119/dekret-1768630304.html

https://ria.ru/20220425/produkty-1784995965.html

https://ria.ru/20220512/amerika-1787992676.html

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грета тунберг, майкл блумберг, анджелина джоли (войт), сша, нью-йорк (город), америка, авторы