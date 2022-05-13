https://ria.ru/20220513/aktsiya-1788382241.html

В Твери прошла акция по посадке дубов с участием многодетных семей региона

В Твери прошла акция по посадке дубов с участием многодетных семей региона - РИА Новости, 13.05.2022

В Твери прошла акция по посадке дубов с участием многодетных семей региона

В Твери в пятницу прошла традиционная весенняя акция "Всероссийский день посадки леса", сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:03

2022-05-13T17:03

2022-05-13T17:03

тверская область

игорь руденя

деревья

саженцы

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ТВЕРЬ. 13 мая – РИА Новости. В Твери в пятницу прошла традиционная весенняя акция "Всероссийский день посадки леса", сообщает пресс-служба областного правительства.В этом году она состоялась в канун отмечаемого в воскресенье, 15 мая, международного дня семьи, поэтому местом проведения акции была выбрана территория у областного клинического перинатального центра."Проведение подобных акций вместе с детьми становится для нас доброй традицией. Будут расти не только деревья, но и сами ребята, которые принимали участие в их посадке. Учитывая, что дуб – это дерево-долгожитель, через много лет на это место будут приходить и внуки сегодняшних участников. Уверен, что эта акция станет традиционной и будет проходить во всех муниципалитетах региона", – сказал принявший участие в акции глава региона Игорь Руденя. Вместе с ним вы акции приняли участие многодетные семьи Тверской области.

https://ria.ru/20220425/lenoblast-1785374111.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, деревья, саженцы