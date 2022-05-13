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В Твери прошла акция по посадке дубов с участием многодетных семей региона - РИА Новости, 13.05.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220513/aktsiya-1788382241.html
В Твери прошла акция по посадке дубов с участием многодетных семей региона
В Твери прошла акция по посадке дубов с участием многодетных семей региона - РИА Новости, 13.05.2022
В Твери прошла акция по посадке дубов с участием многодетных семей региона
В Твери в пятницу прошла традиционная весенняя акция "Всероссийский день посадки леса", сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:03
2022-05-13T17:03
тверская область
игорь руденя
деревья
саженцы
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ТВЕРЬ. 13 мая – РИА Новости. В Твери в пятницу прошла традиционная весенняя акция "Всероссийский день посадки леса", сообщает пресс-служба областного правительства.В этом году она состоялась в канун отмечаемого в воскресенье, 15 мая, международного дня семьи, поэтому местом проведения акции была выбрана территория у областного клинического перинатального центра."Проведение подобных акций вместе с детьми становится для нас доброй традицией. Будут расти не только деревья, но и сами ребята, которые принимали участие в их посадке. Учитывая, что дуб – это дерево-долгожитель, через много лет на это место будут приходить и внуки сегодняшних участников. Уверен, что эта акция станет традиционной и будет проходить во всех муниципалитетах региона", – сказал принявший участие в акции глава региона Игорь Руденя. Вместе с ним вы акции приняли участие многодетные семьи Тверской области.
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игорь руденя, деревья, саженцы
17:03 13.05.2022
 

В Твери прошла акция по посадке дубов с участием многодетных семей региона

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГлава Тверской области Игорь Руденя во время участия в акции "Всероссийский день посадки леса"
Глава Тверской области Игорь Руденя во время участия в акции Всероссийский день посадки леса - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ. 13 мая – РИА Новости. В Твери в пятницу прошла традиционная весенняя акция "Всероссийский день посадки леса", сообщает пресс-служба областного правительства.
В этом году она состоялась в канун отмечаемого в воскресенье, 15 мая, международного дня семьи, поэтому местом проведения акции была выбрана территория у областного клинического перинатального центра.
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"Проведение подобных акций вместе с детьми становится для нас доброй традицией. Будут расти не только деревья, но и сами ребята, которые принимали участие в их посадке. Учитывая, что дуб – это дерево-долгожитель, через много лет на это место будут приходить и внуки сегодняшних участников. Уверен, что эта акция станет традиционной и будет проходить во всех муниципалитетах региона", – сказал принявший участие в акции глава региона Игорь Руденя. Вместе с ним вы акции приняли участие многодетные семьи Тверской области.
 
Тверская областьИгорь РуденяДеревьясаженцы
 
 
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