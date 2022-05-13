В Твери прошла акция по посадке дубов с участием многодетных семей региона
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГлава Тверской области Игорь Руденя во время участия в акции "Всероссийский день посадки леса"
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ. 13 мая – РИА Новости. В Твери в пятницу прошла традиционная весенняя акция "Всероссийский день посадки леса", сообщает пресс-служба областного правительства.
В этом году она состоялась в канун отмечаемого в воскресенье, 15 мая, международного дня семьи, поэтому местом проведения акции была выбрана территория у областного клинического перинатального центра.
"Проведение подобных акций вместе с детьми становится для нас доброй традицией. Будут расти не только деревья, но и сами ребята, которые принимали участие в их посадке. Учитывая, что дуб – это дерево-долгожитель, через много лет на это место будут приходить и внуки сегодняшних участников. Уверен, что эта акция станет традиционной и будет проходить во всех муниципалитетах региона", – сказал принявший участие в акции глава региона Игорь Руденя. Вместе с ним вы акции приняли участие многодетные семьи Тверской области.