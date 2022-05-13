https://ria.ru/20220513/aktsiya-1788322053.html

У посольства Латвии прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги

У посольства Латвии прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 13.05.2022

У посольства Латвии прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги

Более 1500 активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" провели акцию по защите памятника Освободителям Риги в пятницу у... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:00

2022-05-13T14:00

2022-05-13T15:52

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 1500 активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" провели акцию по защите памятника Освободителям Риги в пятницу у посольства Латвии в Москве, активисты установили импровизированный памятник Освободителям Риги напротив посольства и возложили к нему цветы, рассказал председатель МГЕР Антон Демидов."Сегодня мы пришли к посольству Латвии, чтобы еще раз напомнить, кто освобождал территории их государства от немецко-фашистских захватчиков. В боях за освобождение Латвии свои жизни отдали тысячи советских солдат и офицеров. Власти Латвии забыли или не хотят помнить, благодаря чьим воинам их страна живет под мирным небом. Заявления, которые выдвигает Сейм Латвии о снятии препятствия для сноса памятников советским воинам, недопустимы. Мы будем бороться за то, чтобы память о бессмертном подвиге наших предков сохранилась не только в России, но и за ее пределами", – сказал Демидов, которого цитирует пресс-служба МГЕР.Он также добавил, что в завершении акции участники возложили к импровизированному памятнику цветы, чтобы почтить память павших Героев Великой Отечественной войны.В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера.

https://ria.ru/20220513/pamyatniki-1788276844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, андрей климов, латвия, рига