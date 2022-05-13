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У посольства Латвии прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 13.05.2022
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У посольства Латвии прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги
У посольства Латвии прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 13.05.2022
У посольства Латвии прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги
Более 1500 активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" провели акцию по защите памятника Освободителям Риги в пятницу у... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:00
2022-05-13T15:52
в мире
андрей климов
латвия
рига
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 1500 активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" провели акцию по защите памятника Освободителям Риги в пятницу у посольства Латвии в Москве, активисты установили импровизированный памятник Освободителям Риги напротив посольства и возложили к нему цветы, рассказал председатель МГЕР Антон Демидов."Сегодня мы пришли к посольству Латвии, чтобы еще раз напомнить, кто освобождал территории их государства от немецко-фашистских захватчиков. В боях за освобождение Латвии свои жизни отдали тысячи советских солдат и офицеров. Власти Латвии забыли или не хотят помнить, благодаря чьим воинам их страна живет под мирным небом. Заявления, которые выдвигает Сейм Латвии о снятии препятствия для сноса памятников советским воинам, недопустимы. Мы будем бороться за то, чтобы память о бессмертном подвиге наших предков сохранилась не только в России, но и за ее пределами", – сказал Демидов, которого цитирует пресс-служба МГЕР.Он также добавил, что в завершении акции участники возложили к импровизированному памятнику цветы, чтобы почтить память павших Героев Великой Отечественной войны.В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера.
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в мире, андрей климов, латвия, рига
14:00 13.05.2022 (обновлено: 15:52 13.05.2022)
 
У посольства Латвии прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги

Активисты провели акцию у посольства Латвии в защиту памятника Освободителям Риги

© Пресс-служба МГЕР / Перейти в фотобанкАкция в защиту памятника Освободителям Риги у посольства Латвии в Москве. 13 мая 2022
Акция в защиту памятника Освободителям Риги у посольства Латвии в Москве. 13 мая 2022
© Пресс-служба МГЕР
Перейти в фотобанк
Акция в защиту памятника Освободителям Риги у посольства Латвии в Москве. 13 мая 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 1500 активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" провели акцию по защите памятника Освободителям Риги в пятницу у посольства Латвии в Москве, активисты установили импровизированный памятник Освободителям Риги напротив посольства и возложили к нему цветы, рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.
"Сегодня мы пришли к посольству Латвии, чтобы еще раз напомнить, кто освобождал территории их государства от немецко-фашистских захватчиков. В боях за освобождение Латвии свои жизни отдали тысячи советских солдат и офицеров. Власти Латвии забыли или не хотят помнить, благодаря чьим воинам их страна живет под мирным небом. Заявления, которые выдвигает Сейм Латвии о снятии препятствия для сноса памятников советским воинам, недопустимы. Мы будем бороться за то, чтобы память о бессмертном подвиге наших предков сохранилась не только в России, но и за ее пределами", – сказал Демидов, которого цитирует пресс-служба МГЕР.
Он также добавил, что в завершении акции участники возложили к импровизированному памятнику цветы, чтобы почтить память павших Героев Великой Отечественной войны.
В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера.
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 11:26
Лавров назвал ситуацию с памятниками в Прибалтике международным оборзением
 
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