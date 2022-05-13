15:54 13.05.2022 (обновлено: 17:57 13.05.2022)
Кулеба допустил ошибку в сообщении об изъятии российских активов
Глава МИД Украины Кулеба по ошибке попросил прекратить российские активы, а не изъять их
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил ошибку в сообщении на английском языке с просьбой к странам G7 изъять российские активы.
Кулеба написал в своем твиттер-аккаунте, что попросил страны G7 изъять российские суверенные активы и передать их Украине для восстановления страны. При этом вместо слова seize (англ. "захватить, изъять") он употребил слово cease (англ. "прекратить"). Произношение этих английских глаголов похоже. После того как пользователи социальной сети обратили внимание на ошибку, Кулеба удалил публикацию и разместил корректную версию своего текста.
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Глава дипломатии ЕС ранее заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Глава МИД России Сергей Лавров эту идею назвал воровством.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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