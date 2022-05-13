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Кулеба допустил ошибку в сообщении об изъятии российских активов

Кулеба допустил ошибку в сообщении об изъятии российских активов - РИА Новости, 13.05.2022

Кулеба допустил ошибку в сообщении об изъятии российских активов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил ошибку в сообщении на английском языке с просьбой к странам G7 изъять российские активы. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:54

2022-05-13T15:54

2022-05-13T17:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил ошибку в сообщении на английском языке с просьбой к странам G7 изъять российские активы.Кулеба написал в своем твиттер-аккаунте, что попросил страны G7 изъять российские суверенные активы и передать их Украине для восстановления страны. При этом вместо слова seize (англ. "захватить, изъять") он употребил слово cease (англ. "прекратить"). Произношение этих английских глаголов похоже. После того как пользователи социальной сети обратили внимание на ошибку, Кулеба удалил публикацию и разместил корректную версию своего текста.Глава дипломатии ЕС ранее заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Глава МИД России Сергей Лавров эту идею назвал воровством.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20211215/opechatki-1763950346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, россия, ситуация в днр и лнр