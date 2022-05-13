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Власти Афганистана готовы увеличить число авиарейсов Кабул — Москва
Власти Афганистана готовы увеличить число авиарейсов Кабул — Москва - РИА Новости, 13.05.2022
Власти Афганистана готовы увеличить число авиарейсов Кабул — Москва
Число авиарейсов Кабул — Москва при необходимости можно увеличить до нескольких в неделю, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T09:48
2022-05-13T09:48
2022-05-13T10:46
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число авиарейсов Кабул — Москва при необходимости можно увеличить до нескольких в неделю, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.Национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines возобновил полеты между Москвой и Кабулом 26 апреля.Читайте полный текст интервью Джамала Гарвала >>
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в мире, кабул (город), москва, афганистан
09:48 13.05.2022 (обновлено: 10:46 13.05.2022)
Власти Афганистана готовы увеличить число авиарейсов Кабул — Москва
Глава дипмиссии Гарвал: число авиарейсов Кабул — Москва при необходимости можно увеличить