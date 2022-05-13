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Власти Афганистана готовы увеличить число авиарейсов Кабул — Москва - РИА Новости, 13.05.2022
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Власти Афганистана готовы увеличить число авиарейсов Кабул — Москва
Власти Афганистана готовы увеличить число авиарейсов Кабул — Москва - РИА Новости, 13.05.2022
Власти Афганистана готовы увеличить число авиарейсов Кабул — Москва
Число авиарейсов Кабул — Москва при необходимости можно увеличить до нескольких в неделю, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T09:48
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в мире
кабул (город)
москва
афганистан
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число авиарейсов Кабул — Москва при необходимости можно увеличить до нескольких в неделю, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.Национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines возобновил полеты между Москвой и Кабулом 26 апреля.Читайте полный текст интервью Джамала Гарвала &gt;&gt;
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в мире, кабул (город), москва, афганистан
09:48 13.05.2022 (обновлено: 10:46 13.05.2022)
 
Власти Афганистана готовы увеличить число авиарейсов Кабул — Москва

Глава дипмиссии Гарвал: число авиарейсов Кабул — Москва при необходимости можно увеличить

© AP Photo / Bernat ArmangueАэропорт Кабула
Аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Аэропорт Кабула
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число авиарейсов Кабул — Москва при необходимости можно увеличить до нескольких в неделю, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.
Национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines возобновил полеты между Москвой и Кабулом 26 апреля.

"Мы сейчас решили, что авиакомпания будет совершать один полет раз в неделю. Мы посмотрим: если желающих будет больше, может быть, тогда мы увеличим частоту рейсов, может быть, до двух-трех раз в неделю... Мы можем это сделать, мы вполне можем организовать ежедневные рейсы с помощью Ariana Airlines, но на данный момент, учитывая количество пассажиров, речь может идти об одном рейсе в неделю", - сказал Гарвал.

Читайте полный текст интервью Джамала Гарвала >>
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