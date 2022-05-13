Власти Афганистана готовы увеличить число авиарейсов Кабул — Москва

"Мы сейчас решили, что авиакомпания будет совершать один полет раз в неделю. Мы посмотрим: если желающих будет больше, может быть, тогда мы увеличим частоту рейсов, может быть, до двух-трех раз в неделю... Мы можем это сделать, мы вполне можем организовать ежедневные рейсы с помощью Ariana Airlines, но на данный момент, учитывая количество пассажиров, речь может идти об одном рейсе в неделю", - сказал Гарвал.