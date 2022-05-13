https://ria.ru/20220513/afganistan-1788254555.html

В Кабуле выразили надежду, что Россия первой признает правительство талибов

В Кабуле выразили надежду, что Россия первой признает правительство талибов - РИА Новости, 13.05.2022

В Кабуле выразили надежду, что Россия первой признает правительство талибов

Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал в интервью РИА Новости выразил надежду, что Россия станет первой страной, которая... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T09:38

2022-05-13T09:38

2022-05-13T09:41

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал в интервью РИА Новости выразил надежду, что Россия станет первой страной, которая официально признает правительство талибов.Гарвал, назначенный талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), приступил к работе в Москве в апреле. При этом в российском дипведомстве подчеркнули, что выдача аккредитации дипломату от правительства талибов не означает их официального признания со стороны Москвы. По словам главы МИД Сергея Лаврова, РФ "хочет вести дело к полноценному дипломатическому признанию новых властей в Афганистане при понимании, что они выполнят свое обещание и создадут инклюзивное правительство".В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220513/afganistan-1788254093.html

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Екатерина Зайцева

в мире, афганистан, россия, талибан, оон, москва, сергей лавров