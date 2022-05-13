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Помощь России в борьбе с ИГ* властям в Кабуле не нужна, заявил дипломат - РИА Новости, 13.05.2022
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Помощь России в борьбе с ИГ* властям в Кабуле не нужна, заявил дипломат
Помощь России в борьбе с ИГ* властям в Кабуле не нужна, заявил дипломат - РИА Новости, 13.05.2022
Помощь России в борьбе с ИГ* властям в Кабуле не нужна, заявил дипломат
Власти в Кабуле контролируют территорию Афганистана и могут сами бороться с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), помощь, в том числе от России,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T09:36
2022-05-13T09:51
в мире
марк милли
россия
афганистан
кабул (город)
исламское государство
оон
аль-каида
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Власти в Кабуле контролируют территорию Афганистана и могут сами бороться с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), помощь, в том числе от России, не нужна, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.Гарвал, назначенный талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), приступил к работе в Москве в апреле, после того как МИД РФ выдал ему официальную аккредитацию."То, что публикуют СМИ о том, что мы не можем контролировать угрозу ИГИЛ*, - это все пропаганда. Наша власть может контролировать нашу страну, нашу территорию. Так что не стоит беспокоиться об этом... Они не такие сильные, чтобы мы просили кого-то о помощи. Мы сами можем справиться с этой проблемой. Я уверен, что ситуация не дойдет до такого уровня, что они могут усилиться настолько, чтобы мы попросили помощи. Такого мы не допустим", - сказал глава афганской дипмиссии, отвечая на вопрос, будет ли Кабул запрашивать помощь РФ в случае неконтролируемой эскалации со стороны ИГ, в том числе на севере страны.В начале мая глава комитета начштабов американских ВС Марк Милли заявил, что США видят признаки попыток группировки ИГ* и подобных ей формирований восстановить влияние в Афганистане. Позже директор американской военной разведки Скотт Беррье заявил, что террористические группировки ИГ и "Аль-Каида"* (обе запрещены в РФ) в Афганистане смогут примерно за год нарастить достаточный потенциал для возобновления атак за рубежом.*Организация признана террористической и запрещена в России
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россия
афганистан
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в мире, марк милли, россия, афганистан, кабул (город), исламское государство, оон, аль-каида
09:36 13.05.2022 (обновлено: 09:51 13.05.2022)
 
Помощь России в борьбе с ИГ* властям в Кабуле не нужна, заявил дипломат

Глава дипмиссии Гарвал: власти в Кабуле контролируют страну и могут сами бороться с ИГ*

© РИА Новости / Юлия Троицкая / Перейти в фотобанкДелегация движения "Талибан" (запрещено в РФ)
Делегация движения Талибан (запрещено в РФ) - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Юлия Троицкая
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Делегация движения "Талибан" (запрещено в РФ). Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Власти в Кабуле контролируют территорию Афганистана и могут сами бороться с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), помощь, в том числе от России, не нужна, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.
Гарвал, назначенный талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), приступил к работе в Москве в апреле, после того как МИД РФ выдал ему официальную аккредитацию.
"То, что публикуют СМИ о том, что мы не можем контролировать угрозу ИГИЛ*, - это все пропаганда. Наша власть может контролировать нашу страну, нашу территорию. Так что не стоит беспокоиться об этом... Они не такие сильные, чтобы мы просили кого-то о помощи. Мы сами можем справиться с этой проблемой. Я уверен, что ситуация не дойдет до такого уровня, что они могут усилиться настолько, чтобы мы попросили помощи. Такого мы не допустим", - сказал глава афганской дипмиссии, отвечая на вопрос, будет ли Кабул запрашивать помощь РФ в случае неконтролируемой эскалации со стороны ИГ, в том числе на севере страны.
В начале мая глава комитета начштабов американских ВС Марк Милли заявил, что США видят признаки попыток группировки ИГ* и подобных ей формирований восстановить влияние в Афганистане. Позже директор американской военной разведки Скотт Беррье заявил, что террористические группировки ИГ и "Аль-Каида"* (обе запрещены в РФ) в Афганистане смогут примерно за год нарастить достаточный потенциал для возобновления атак за рубежом.
*Организация признана террористической и запрещена в России
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В миреМарк МиллиРоссияАфганистанКабул (город)Исламское государствоООНАль-Каида
 
 
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