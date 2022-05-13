https://ria.ru/20220513/afganistan-1788254093.html

Помощь России в борьбе с ИГ* властям в Кабуле не нужна, заявил дипломат

Помощь России в борьбе с ИГ* властям в Кабуле не нужна, заявил дипломат - РИА Новости, 13.05.2022

Помощь России в борьбе с ИГ* властям в Кабуле не нужна, заявил дипломат

Власти в Кабуле контролируют территорию Афганистана и могут сами бороться с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), помощь, в том числе от России,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T09:36

2022-05-13T09:36

2022-05-13T09:51

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Власти в Кабуле контролируют территорию Афганистана и могут сами бороться с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), помощь, в том числе от России, не нужна, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.Гарвал, назначенный талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), приступил к работе в Москве в апреле, после того как МИД РФ выдал ему официальную аккредитацию."То, что публикуют СМИ о том, что мы не можем контролировать угрозу ИГИЛ*, - это все пропаганда. Наша власть может контролировать нашу страну, нашу территорию. Так что не стоит беспокоиться об этом... Они не такие сильные, чтобы мы просили кого-то о помощи. Мы сами можем справиться с этой проблемой. Я уверен, что ситуация не дойдет до такого уровня, что они могут усилиться настолько, чтобы мы попросили помощи. Такого мы не допустим", - сказал глава афганской дипмиссии, отвечая на вопрос, будет ли Кабул запрашивать помощь РФ в случае неконтролируемой эскалации со стороны ИГ, в том числе на севере страны.В начале мая глава комитета начштабов американских ВС Марк Милли заявил, что США видят признаки попыток группировки ИГ* и подобных ей формирований восстановить влияние в Афганистане. Позже директор американской военной разведки Скотт Беррье заявил, что террористические группировки ИГ и "Аль-Каида"* (обе запрещены в РФ) в Афганистане смогут примерно за год нарастить достаточный потенциал для возобновления атак за рубежом.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220513/afganistan-1788251836.html

россия

афганистан

кабул (город)

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в мире, марк милли, россия, афганистан, кабул (город), исламское государство, оон, аль-каида