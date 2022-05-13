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Афганистан намерен закупать у России газ и нефть - РИА Новости, 13.05.2022
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Афганистан намерен закупать у России газ и нефть
Афганистан намерен закупать у России газ и нефть - РИА Новости, 13.05.2022
Афганистан намерен закупать у России газ и нефть
Афганистан намерен расширять экономическое сотрудничество с Россией, хочет закупать газ и нефть, настроен подписать конкретные соглашения, заявил в интервью РИА РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T09:21
2022-05-13T09:21
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Афганистан намерен расширять экономическое сотрудничество с Россией, хочет закупать газ и нефть, настроен подписать конкретные соглашения, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал."У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это ... то, в чем нуждается наша страна в первую очередь", - сказал Гарвал."Мы настроены на то, чтобы достичь соглашений между Афганистаном и Россией и подписать конкретные соглашения", - отметил глава дипмиссии.Джавал Насир Гарвал, назначенный талибами (движение "Талибан"*), приступил к работе в Москве в апреле, после того как МИД РФ выдал ему официальную аккредитацию.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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россия, афганистан, москва, оон, в мире
09:21 13.05.2022
 
Афганистан намерен закупать у России газ и нефть

Временный поверенный Джамал Насир Гарвал: Афганистан намерен закупать у России газ и нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Афганистан намерен расширять экономическое сотрудничество с Россией, хочет закупать газ и нефть, настроен подписать конкретные соглашения, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.
"У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это ... то, в чем нуждается наша страна в первую очередь", - сказал Гарвал.
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"Мы настроены на то, чтобы достичь соглашений между Афганистаном и Россией и подписать конкретные соглашения", - отметил глава дипмиссии.
Джавал Насир Гарвал, назначенный талибами (движение "Талибан"*), приступил к работе в Москве в апреле, после того как МИД РФ выдал ему официальную аккредитацию.
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