https://ria.ru/20220513/afganistan-1788251836.html

Афганистан намерен закупать у России газ и нефть

Афганистан намерен закупать у России газ и нефть - РИА Новости, 13.05.2022

Афганистан намерен закупать у России газ и нефть

Афганистан намерен расширять экономическое сотрудничество с Россией, хочет закупать газ и нефть, настроен подписать конкретные соглашения, заявил в интервью РИА РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T09:21

2022-05-13T09:21

2022-05-13T09:21

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Афганистан намерен расширять экономическое сотрудничество с Россией, хочет закупать газ и нефть, настроен подписать конкретные соглашения, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал."У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это ... то, в чем нуждается наша страна в первую очередь", - сказал Гарвал."Мы настроены на то, чтобы достичь соглашений между Афганистаном и Россией и подписать конкретные соглашения", - отметил глава дипмиссии.Джавал Насир Гарвал, назначенный талибами (движение "Талибан"*), приступил к работе в Москве в апреле, после того как МИД РФ выдал ему официальную аккредитацию.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220512/neft-1788187601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, афганистан, москва, оон, в мире