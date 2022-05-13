https://ria.ru/20220513/aes-1788346644.html

Нововоронежской АЭС присвоили имя ученого-атомщика Виктора Сидоренко

Нововоронежской АЭС присвоили имя ученого-атомщика Виктора Сидоренко - РИА Новости, 13.05.2022

Нововоронежской АЭС присвоили имя ученого-атомщика Виктора Сидоренко

Нововоронежской АЭС присвоили имя выдающегося ученого-атомщика Виктора Сидоренко, который внес большой вклад в разработку и пуск ее энергоблоков, сообщила... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:15

2022-05-13T15:15

2022-05-13T15:16

россия

ссср

нововоронежская аэс

росэнергоатом

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Нововоронежской АЭС присвоили имя выдающегося ученого-атомщика Виктора Сидоренко, который внес большой вклад в разработку и пуск ее энергоблоков, сообщила пресс-служба оператора всех атомных электростанций в России концерна "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом")."Приказом генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" от 12 мая 2022 года Нововоронежской АЭС, первой в мире промышленной АЭС с реакторами типа ВВЭР, присвоено имя члена-корреспондента РАН, дважды лауреата Государственной премии СССР, заслуженного энергетика Российской Федерации, доктора технических наук, профессора Виктора Алексеевича Сидоренко", - говорится в сообщении.Виктор Сидоренко (1929-2022) внес огромный вклад в развитие атомной промышленности, он был одним из создателей направления водо-водяных энергетических реакторов ВВЭР, ставшего на многие десятилетия основой отечественной атомной энергетики.Работая под руководством Игоря Курчатова в Институте атомной энергии (ныне Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"), Сидоренко занимался разработкой, научным руководством, пуском и освоением проектной мощности энергоблока №1 Нововоронежской АЭС. Благодаря ему НВАЭС стала школой и базой для создания АЭС с реакторами ВВЭР на территории Советского Союза и за рубежом. При его непосредственном участии воспитывались поколения высококвалифицированных атомщиков.Исследования, выполненные Сидоренко в области безопасности энергоблоков с реакторами ВВЭР, легли в основу создания Государственного комитета по надзору за безопасным ведением работ в атомной энергетике (Госатомэнергонадзор СССР).После кончины Сидоренко 4 февраля 2022 года коллектив НВАЭС, ветераны, профсоюзный комитет и общественные организации Нововоронежа выступили с инициативой о присвоении Нововоронежской АЭС имени этого ученого, которую поддержало руководство "Росэнергоатома" и "Росатом".Тем самым вторая АЭС в России стала носить имя выдающегося атомщика - до этого в 1960 году имя академика Курчатова было присвоено Белоярской АЭС (Свердловская область), "первенцу" отечественной большой атомной энергетики.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/1784580109.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, ссср, нововоронежская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"