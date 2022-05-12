https://ria.ru/20220512/zhk-1788127335.html

В Благовещенске планируют построить крупный жилой комплекс

В Благовещенске планируют построить крупный жилой комплекс - РИА Новости, 12.05.2022

В Благовещенске планируют построить крупный жилой комплекс

Крупный жилой комплекс планируют построить по программе "Дальневосточный квартал" в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:42

2022-05-12T14:42

2022-05-12T14:43

амурская область

россия

амурская область

благовещенск

жилье

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Крупный жилой комплекс планируют построить по программе "Дальневосточный квартал" в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.Для запуска в регионе программы "Дальневосточный квартал" расширяются границы ТОР "Приамурская", соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, в состав ТОР "Приамурская" включены земельные участки в микрорайоне "Северный".Власти уточняют, что окончательно технико-экономические параметры проекта станут известны после того, как на конкурсной основе будет выбран застройщик.Появление "Дальневосточного квартала" в Приамурье станет примером создания новой комфортной городской среды и обеспечит жителей города качественным жильем, а также позволит активно реализовывать социальные жилищные программы.

https://ria.ru/20220506/remont-1787167565.html

россия

амурская область

благовещенск

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, амурская область, благовещенск, жилье