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В Благовещенске планируют построить крупный жилой комплекс - РИА Новости, 12.05.2022
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В Благовещенске планируют построить крупный жилой комплекс
В Благовещенске планируют построить крупный жилой комплекс - РИА Новости, 12.05.2022
В Благовещенске планируют построить крупный жилой комплекс
Крупный жилой комплекс планируют построить по программе "Дальневосточный квартал" в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:42
2022-05-12T14:43
амурская область
россия
амурская область
благовещенск
жилье
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Крупный жилой комплекс планируют построить по программе "Дальневосточный квартал" в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.Для запуска в регионе программы "Дальневосточный квартал" расширяются границы ТОР "Приамурская", соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, в состав ТОР "Приамурская" включены земельные участки в микрорайоне "Северный".Власти уточняют, что окончательно технико-экономические параметры проекта станут известны после того, как на конкурсной основе будет выбран застройщик.Появление "Дальневосточного квартала" в Приамурье станет примером создания новой комфортной городской среды и обеспечит жителей города качественным жильем, а также позволит активно реализовывать социальные жилищные программы.
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россия, амурская область, благовещенск, жилье
14:42 12.05.2022 (обновлено: 14:43 12.05.2022)
 
В Благовещенске планируют построить крупный жилой комплекс

В Благовещенске планируют построить крупный ЖК по программе "Дальневосточный квартал"

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкАмурская область, Благовещенск
Амурская область, Благовещенск - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Крупный жилой комплекс планируют построить по программе "Дальневосточный квартал" в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.
Для запуска в регионе программы "Дальневосточный квартал" расширяются границы ТОР "Приамурская", соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, в состав ТОР "Приамурская" включены земельные участки в микрорайоне "Северный".
"Крупный жилой комплекс планируется строить в Благовещенске на площади более 96 гектаров. Строительство должно стартовать в этом году. Уже определены источники финансирования для оснащения участка коммунальной инфраструктурой", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Власти уточняют, что окончательно технико-экономические параметры проекта станут известны после того, как на конкурсной основе будет выбран застройщик.
Появление "Дальневосточного квартала" в Приамурье станет примером создания новой комфортной городской среды и обеспечит жителей города качественным жильем, а также позволит активно реализовывать социальные жилищные программы.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 11:48Амурская область
Орлов будет лично проверять, как идет ремонт дорог в Благовещенске
 
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