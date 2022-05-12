14:42 12.05.2022 (обновлено: 14:43 12.05.2022)
В Благовещенске планируют построить крупный жилой комплекс
В Благовещенске планируют построить крупный ЖК по программе "Дальневосточный квартал"
Амурская область, Благовещенск. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Крупный жилой комплекс планируют построить по программе "Дальневосточный квартал" в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.
Для запуска в регионе программы "Дальневосточный квартал" расширяются границы ТОР "Приамурская", соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, в состав ТОР "Приамурская" включены земельные участки в микрорайоне "Северный".
"Крупный жилой комплекс планируется строить в Благовещенске на площади более 96 гектаров. Строительство должно стартовать в этом году. Уже определены источники финансирования для оснащения участка коммунальной инфраструктурой", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Власти уточняют, что окончательно технико-экономические параметры проекта станут известны после того, как на конкурсной основе будет выбран застройщик.
Появление "Дальневосточного квартала" в Приамурье станет примером создания новой комфортной городской среды и обеспечит жителей города качественным жильем, а также позволит активно реализовывать социальные жилищные программы.