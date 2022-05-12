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Верховный суд отклонил кассационную жалобу Ефремова

Верховный суд отклонил кассационную жалобу Ефремова - РИА Новости, 12.05.2022

Верховный суд отклонил кассационную жалобу Ефремова

Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом, сообщили... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:06

2022-05-12T17:06

2022-05-12T17:10

общество

михаил ефремов

дтп с участием михаила ефремова

россия

москва

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

московский городской суд

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом, сообщили РИА Новости в суде."Отказано в передаче дела для рассмотрения в заседании кассационной инстанции", - сказали в суде.Там отметили, что судья почти месяц изучал доводы жалобы, но не нашел оснований для ее рассмотрения в заседании.Теперь у защиты Ефремова есть последняя возможность для обжалования - в порядке надзора в Президиум Верховного суда РФ.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/efremov-1779413986.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

общество, михаил ефремов, дтп с участием михаила ефремова, россия, москва, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), московский городской суд