17:06 12.05.2022 (обновлено: 17:10 12.05.2022)
Верховный суд отклонил кассационную жалобу Ефремова
Верховный суд отклонил кассационную жалобу актера Михаила Ефремова
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом, сообщили РИА Новости в суде.
"Отказано в передаче дела для рассмотрения в заседании кассационной инстанции", - сказали в суде.
22 марта, 11:57Сестра Михаила Ефремова рассказала о его жизни в колонии
Там отметили, что судья почти месяц изучал доводы жалобы, но не нашел оснований для ее рассмотрения в заседании.
Теперь у защиты Ефремова есть последняя возможность для обжалования - в порядке надзора в Президиум Верховного суда РФ.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.