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Верховный суд отклонил кассационную жалобу Ефремова - РИА Новости, 12.05.2022
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Верховный суд отклонил кассационную жалобу Ефремова
Верховный суд отклонил кассационную жалобу Ефремова - РИА Новости, 12.05.2022
Верховный суд отклонил кассационную жалобу Ефремова
Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом, сообщили... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:06
2022-05-12T17:10
общество
михаил ефремов
дтп с участием михаила ефремова
россия
москва
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
московский городской суд
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом, сообщили РИА Новости в суде."Отказано в передаче дела для рассмотрения в заседании кассационной инстанции", - сказали в суде.Там отметили, что судья почти месяц изучал доводы жалобы, но не нашел оснований для ее рассмотрения в заседании.Теперь у защиты Ефремова есть последняя возможность для обжалования - в порядке надзора в Президиум Верховного суда РФ.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.
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общество, михаил ефремов, дтп с участием михаила ефремова, россия, москва, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), московский городской суд
17:06 12.05.2022 (обновлено: 17:10 12.05.2022)
 
Верховный суд отклонил кассационную жалобу Ефремова

Верховный суд отклонил кассационную жалобу актера Михаила Ефремова

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом, сообщили РИА Новости в суде.
"Отказано в передаче дела для рассмотрения в заседании кассационной инстанции", - сказали в суде.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 11:57
Сестра Михаила Ефремова рассказала о его жизни в колонии
Там отметили, что судья почти месяц изучал доводы жалобы, но не нашел оснований для ее рассмотрения в заседании.
Теперь у защиты Ефремова есть последняя возможность для обжалования - в порядке надзора в Президиум Верховного суда РФ.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.
 
ОбществоМихаил ЕфремовДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМоскваСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Московский городской суд
 
 
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