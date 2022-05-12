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Кива заявил, что Зеленский приказал вывезти госрезерв зерна в Польшу - РИА Новости, 12.05.2022
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Кива заявил, что Зеленский приказал вывезти госрезерв зерна в Польшу
Кива заявил, что Зеленский приказал вывезти госрезерв зерна в Польшу - РИА Новости, 12.05.2022
Кива заявил, что Зеленский приказал вывезти госрезерв зерна в Польшу
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в четверг заявил, что по версии его источника, Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:30
2022-05-12T15:30
в мире
украина
польша
илья кива
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в четверг заявил, что по версии его источника, Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна Украины в Польшу."Зеленский в экстренном порядке собрал профильные государственные структуры и силовиков для немедленной организации вывоза государственного резерва зерна в Польшу", - написал Кива в своем Telegram-канале.
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в мире, украина, польша, илья кива, владимир зеленский
15:30 12.05.2022
 
Кива заявил, что Зеленский приказал вывезти госрезерв зерна в Польшу

Экс-депутат Кива заявил, что Зеленский приказал вывезти госрезерв зерна в Польшу

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в четверг заявил, что по версии его источника, Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна Украины в Польшу.
"Зеленский в экстренном порядке собрал профильные государственные структуры и силовиков для немедленной организации вывоза государственного резерва зерна в Польшу", - написал Кива в своем Telegram-канале.
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 14:35
Украина и Польша договорились о свободном проезде бензовозов
 
В миреУкраинаПольшаИлья КиваВладимир Зеленский
 
 
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