https://ria.ru/20220512/zerno-1788142105.html

Кива заявил, что Зеленский приказал вывезти госрезерв зерна в Польшу

Кива заявил, что Зеленский приказал вывезти госрезерв зерна в Польшу - РИА Новости, 12.05.2022

Кива заявил, что Зеленский приказал вывезти госрезерв зерна в Польшу

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в четверг заявил, что по версии его источника, Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:30

2022-05-12T15:30

2022-05-12T15:30

в мире

украина

польша

илья кива

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в четверг заявил, что по версии его источника, Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна Украины в Польшу."Зеленский в экстренном порядке собрал профильные государственные структуры и силовиков для немедленной организации вывоза государственного резерва зерна в Польшу", - написал Кива в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220506/toplivo-1787211050.html

украина

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, польша, илья кива, владимир зеленский