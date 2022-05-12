https://ria.ru/20220512/zerno-1788142105.html
Кива заявил, что Зеленский приказал вывезти госрезерв зерна в Польшу
Кива заявил, что Зеленский приказал вывезти госрезерв зерна в Польшу - РИА Новости, 12.05.2022
Кива заявил, что Зеленский приказал вывезти госрезерв зерна в Польшу
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в четверг заявил, что по версии его источника, Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:30
2022-05-12T15:30
2022-05-12T15:30
в мире
украина
польша
илья кива
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в четверг заявил, что по версии его источника, Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна Украины в Польшу."Зеленский в экстренном порядке собрал профильные государственные структуры и силовиков для немедленной организации вывоза государственного резерва зерна в Польшу", - написал Кива в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, илья кива, владимир зеленский
Кива заявил, что Зеленский приказал вывезти госрезерв зерна в Польшу
Экс-депутат Кива заявил, что Зеленский приказал вывезти госрезерв зерна в Польшу