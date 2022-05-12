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Путин допустил, что в 2022 году будет собран рекордный урожай зерна - РИА Новости, 12.05.2022
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Путин допустил, что в 2022 году будет собран рекордный урожай зерна
Путин допустил, что в 2022 году будет собран рекордный урожай зерна - РИА Новости, 12.05.2022
Путин допустил, что в 2022 году будет собран рекордный урожай зерна
Урожай зерновых в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы, что может стать рекордом за всю историю России,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:47
2022-05-12T14:05
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Урожай зерновых в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы, что может стать рекордом за всю историю России, сообщил президент РФ Владимир Путин."В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, конечно, это предварительные оценки, но все-таки, сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы", - заявил президент на совещании по экономическим вопросам."Если так произойдет, а мы будет рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков", - подчеркнул Путин.
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экономика, россия, владимир путин
13:47 12.05.2022 (обновлено: 14:05 12.05.2022)
 
Путин допустил, что в 2022 году будет собран рекордный урожай зерна

Президент Путин допустил, что урожай зерна в 2022 году составит до 130 миллионов тонн

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле
Уборка озимой пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка озимой пшеницы на поле. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Урожай зерновых в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы, что может стать рекордом за всю историю России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, конечно, это предварительные оценки, но все-таки, сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы", - заявил президент на совещании по экономическим вопросам.
"Если так произойдет, а мы будет рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков", - подчеркнул Путин.
Пшеница на полях - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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