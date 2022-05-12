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Зеленский обсудил с президентом Финляндии оборонное взаимодействие - РИА Новости, 12.05.2022
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Зеленский обсудил с президентом Финляндии оборонное взаимодействие
Зеленский обсудил с президентом Финляндии оборонное взаимодействие - РИА Новости, 12.05.2022
Зеленский обсудил с президентом Финляндии оборонное взаимодействие
Владимир Зеленский заявил, что по телефону обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё европейскую интеграцию Украины, оборонное взаимодействие, а также... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:12
2022-05-12T13:12
в мире
саули ниинисте
финляндия
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что по телефону обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё европейскую интеграцию Украины, оборонное взаимодействие, а также поприветствовал готовность Хельсинки подать заявку на вступление в НАТО.В четверг президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО."Провел телефонный разговор с президентом Финляндии. Приветствовал готовность Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. Обсудили также европейскую интеграцию Украины и оборонное взаимодействие", - написал Зеленский в Twitter.
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в мире, саули ниинисте, финляндия, украина, владимир зеленский, нато
13:12 12.05.2022
 
Зеленский обсудил с президентом Финляндии оборонное взаимодействие

Зеленский обсудил по телефону с президентом Финляндии Ниинисте оборонное взаимодействие

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что по телефону обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё европейскую интеграцию Украины, оборонное взаимодействие, а также поприветствовал готовность Хельсинки подать заявку на вступление в НАТО.
В четверг президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО.
"Провел телефонный разговор с президентом Финляндии. Приветствовал готовность Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. Обсудили также европейскую интеграцию Украины и оборонное взаимодействие", - написал Зеленский в Twitter.
Хельсинки, Финляндия
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В миреСаули НиинистеФинляндияУкраинаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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