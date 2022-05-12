https://ria.ru/20220512/zelenskiy-1788103143.html
Зеленский обсудил с президентом Финляндии оборонное взаимодействие
Зеленский обсудил с президентом Финляндии оборонное взаимодействие - РИА Новости, 12.05.2022
Зеленский обсудил с президентом Финляндии оборонное взаимодействие
Владимир Зеленский заявил, что по телефону обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё европейскую интеграцию Украины, оборонное взаимодействие, а также... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:12
2022-05-12T13:12
2022-05-12T13:12
в мире
саули ниинисте
финляндия
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что по телефону обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё европейскую интеграцию Украины, оборонное взаимодействие, а также поприветствовал готовность Хельсинки подать заявку на вступление в НАТО.В четверг президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО."Провел телефонный разговор с президентом Финляндии. Приветствовал готовность Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. Обсудили также европейскую интеграцию Украины и оборонное взаимодействие", - написал Зеленский в Twitter.
https://ria.ru/20220511/razvedka-1787863764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саули ниинисте, финляндия, украина, владимир зеленский, нато
Зеленский обсудил с президентом Финляндии оборонное взаимодействие
Зеленский обсудил по телефону с президентом Финляндии Ниинисте оборонное взаимодействие