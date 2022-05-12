https://ria.ru/20220512/zarplaty-1788168352.html
Зарплаты бюджетников в Алтайском крае вырастут на 10-20% за год
Зарплаты бюджетников в Алтайском крае вырастут на 10-20% за год - РИА Новости, 12.05.2022
Зарплаты бюджетников в Алтайском крае вырастут на 10-20% за год
Зарплаты бюджетников Алтайского края вырастут на 10-20% в 2022 году по сравнению с показателями 2021 года, повышение коснётся 160 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:55
2022-05-12T16:55
2022-05-12T16:55
алтайский край
виктор томенко
алтайский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
БАРНАУЛ, 12 мая - РИА Новости. Зарплаты бюджетников Алтайского края вырастут на 10-20% в 2022 году по сравнению с показателями 2021 года, повышение коснётся 160 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы региона Виктора Томенко."Финансирование заработной платы является приоритетным направлением деятельности правительства Алтайского края. В настоящее время предусмотрена индексация консолидированного фонда оплаты труда работников бюджетной сферы со средним темпом 15% к исполнению за 2021 год. Также проводится системная работа по увеличению гарантированной части оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках фонда оплаты труда", - говорится в сообщении.Уточняется, что рост зарплат краевых госслужащих не превысит аналогичных показателей у других категорий бюджетников."В среднем фонд оплаты труда в бюджетной сфере вырастет в крае примерно на 15%, причем у различных категорий работников повышение зарплат составит от 10% до 20%. Всего в Алтайском крае насчитывается порядка 160 тысяч работников бюджетной сферы, в их число входят государственные гражданские и муниципальные служащие", - уточняет пресс-служба.По словам губернатора края Виктора Томенко, расходная часть консолидированного бюджета региона на 2022 год выросла до 195 миллиардов рублей. По итогам 2017 года показатель не превышал 100 миллиардов. С учетом дальнейших решений властей в текущем году расходы краевой казны могут превысить 200 миллиардов рублей."Наша задача – эти деньги использовать в соответствии со всеми принципами освоения государственных, народных бюджетных средств. Обеспечить целевое назначение, законность и эффективность использования. Это очень непростая задача в нынешней неспокойной ситуации", - цитирует Томенко пресс-служба.
https://ria.ru/20220414/turisty-1783473201.html
https://ria.ru/20211201/altay-1761681668.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор томенко, алтайский край, общество
Зарплаты бюджетников в Алтайском крае вырастут на 10-20% за год
Зарплаты бюджетников в Алтайском крае вырастут на 10-20% за год
БАРНАУЛ, 12 мая - РИА Новости. Зарплаты бюджетников Алтайского края вырастут на 10-20% в 2022 году по сравнению с показателями 2021 года, повышение коснётся 160 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы региона Виктора Томенко.
"Финансирование заработной платы является приоритетным направлением деятельности правительства Алтайского края
. В настоящее время предусмотрена индексация консолидированного фонда оплаты труда работников бюджетной сферы со средним темпом 15% к исполнению за 2021 год. Также проводится системная работа по увеличению гарантированной части оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках фонда оплаты труда", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рост зарплат краевых госслужащих не превысит аналогичных показателей у других категорий бюджетников.
"В среднем фонд оплаты труда в бюджетной сфере вырастет в крае примерно на 15%, причем у различных категорий работников повышение зарплат составит от 10% до 20%. Всего в Алтайском крае насчитывается порядка 160 тысяч работников бюджетной сферы, в их число входят государственные гражданские и муниципальные служащие", - уточняет пресс-служба.
По словам губернатора края Виктора Томенко
, расходная часть консолидированного бюджета региона на 2022 год выросла до 195 миллиардов рублей. По итогам 2017 года показатель не превышал 100 миллиардов. С учетом дальнейших решений властей в текущем году расходы краевой казны могут превысить 200 миллиардов рублей.
"Наша задача – эти деньги использовать в соответствии со всеми принципами освоения государственных, народных бюджетных средств. Обеспечить целевое назначение, законность и эффективность использования. Это очень непростая задача в нынешней неспокойной ситуации", - цитирует Томенко пресс-служба.