https://ria.ru/20220512/zarplaty-1788168352.html

Зарплаты бюджетников в Алтайском крае вырастут на 10-20% за год

Зарплаты бюджетников в Алтайском крае вырастут на 10-20% за год - РИА Новости, 12.05.2022

Зарплаты бюджетников в Алтайском крае вырастут на 10-20% за год

Зарплаты бюджетников Алтайского края вырастут на 10-20% в 2022 году по сравнению с показателями 2021 года, повышение коснётся 160 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:55

2022-05-12T16:55

2022-05-12T16:55

алтайский край

виктор томенко

алтайский край

общество

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БАРНАУЛ, 12 мая - РИА Новости. Зарплаты бюджетников Алтайского края вырастут на 10-20% в 2022 году по сравнению с показателями 2021 года, повышение коснётся 160 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы региона Виктора Томенко."Финансирование заработной платы является приоритетным направлением деятельности правительства Алтайского края. В настоящее время предусмотрена индексация консолидированного фонда оплаты труда работников бюджетной сферы со средним темпом 15% к исполнению за 2021 год. Также проводится системная работа по увеличению гарантированной части оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках фонда оплаты труда", - говорится в сообщении.Уточняется, что рост зарплат краевых госслужащих не превысит аналогичных показателей у других категорий бюджетников."В среднем фонд оплаты труда в бюджетной сфере вырастет в крае примерно на 15%, причем у различных категорий работников повышение зарплат составит от 10% до 20%. Всего в Алтайском крае насчитывается порядка 160 тысяч работников бюджетной сферы, в их число входят государственные гражданские и муниципальные служащие", - уточняет пресс-служба.По словам губернатора края Виктора Томенко, расходная часть консолидированного бюджета региона на 2022 год выросла до 195 миллиардов рублей. По итогам 2017 года показатель не превышал 100 миллиардов. С учетом дальнейших решений властей в текущем году расходы краевой казны могут превысить 200 миллиардов рублей."Наша задача – эти деньги использовать в соответствии со всеми принципами освоения государственных, народных бюджетных средств. Обеспечить целевое назначение, законность и эффективность использования. Это очень непростая задача в нынешней неспокойной ситуации", - цитирует Томенко пресс-служба.

https://ria.ru/20220414/turisty-1783473201.html

https://ria.ru/20211201/altay-1761681668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

виктор томенко, алтайский край, общество