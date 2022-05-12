https://ria.ru/20220512/youtube-1788193900.html

YouTube разблокировал телеканал "ЛенТВ24"

YouTube разблокировал телеканал "ЛенТВ24" - РИА Новости, 12.05.2022

YouTube разблокировал телеканал "ЛенТВ24"

YouTube разблокировал телеканал "ЛенТВ24" в четверг днем. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:39

2022-05-12T18:39

2022-05-12T18:39

общество

россия

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

технологии

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. YouTube разблокировал телеканал "ЛенТВ24" в четверг днем.Ранее Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунт санкт-петербургского телеканала "ЛенТВ24" на YouTube, удалённого из-за трансляции Парада Победы."Ну что, Ютуб вернул наш канал. Должны ли мы сказать спасибо всему "Гуглу" и лично "Ютубу"? Нет. Называть нас спамерами и мошенниками ... за трансляцию Парадов Победы и шествия Бессмертного полка - это вообще за гранью безумия (впрочем, там это норма). А потом сообщить, что "Ой, у вас всё хорошо"... Обойдутся без "спасибо", - написали в Telegram-канале издания.Отмечается, что "спасибо, искреннее, честное" издание скажет всем, кто с 9 мая включился в борьбу за свободу слова."В первую очередь, конечно же, Роскомнадзору, первому зампреду Комиссии по СМИ Общественной палаты России Александру Малькевичу и сенатору РФ Сергею Перминову. И всем коллегам из самых разных изданий и телекомпаний, которые тоже не стали отсиживаться в сторонке. И, конечно же, вам, наши зрители. Всем. От обычных людей до министров - вы лучшие! Работаем!" - завершается в сообщении.В настоящее время доступны к просмотру все видео, размещенные на YouTube-канале "ЛенТВ24", включая запись трансляции праздничных мероприятий 9 мая.

https://ria.ru/20220508/blokirovka-1787531264.html

https://ria.ru/20220506/googleplay-1787246762.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, технологии, происшествия