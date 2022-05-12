https://ria.ru/20220512/youtube-1788193900.html
YouTube разблокировал телеканал "ЛенТВ24"
YouTube разблокировал телеканал "ЛенТВ24" - РИА Новости, 12.05.2022
YouTube разблокировал телеканал "ЛенТВ24"
YouTube разблокировал телеканал "ЛенТВ24" в четверг днем. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:39
2022-05-12T18:39
2022-05-12T18:39
общество
россия
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
технологии
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. YouTube разблокировал телеканал "ЛенТВ24" в четверг днем.Ранее Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунт санкт-петербургского телеканала "ЛенТВ24" на YouTube, удалённого из-за трансляции Парада Победы."Ну что, Ютуб вернул наш канал. Должны ли мы сказать спасибо всему "Гуглу" и лично "Ютубу"? Нет. Называть нас спамерами и мошенниками ... за трансляцию Парадов Победы и шествия Бессмертного полка - это вообще за гранью безумия (впрочем, там это норма). А потом сообщить, что "Ой, у вас всё хорошо"... Обойдутся без "спасибо", - написали в Telegram-канале издания.Отмечается, что "спасибо, искреннее, честное" издание скажет всем, кто с 9 мая включился в борьбу за свободу слова."В первую очередь, конечно же, Роскомнадзору, первому зампреду Комиссии по СМИ Общественной палаты России Александру Малькевичу и сенатору РФ Сергею Перминову. И всем коллегам из самых разных изданий и телекомпаний, которые тоже не стали отсиживаться в сторонке. И, конечно же, вам, наши зрители. Всем. От обычных людей до министров - вы лучшие! Работаем!" - завершается в сообщении.В настоящее время доступны к просмотру все видео, размещенные на YouTube-канале "ЛенТВ24", включая запись трансляции праздничных мероприятий 9 мая.
https://ria.ru/20220508/blokirovka-1787531264.html
https://ria.ru/20220506/googleplay-1787246762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, технологии, происшествия
YouTube разблокировал телеканал "ЛенТВ24"
YouTube разблокировал аккаунт телеканала "ЛенТВ24"