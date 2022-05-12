https://ria.ru/20220512/yaytsa-1788171445.html

ФАС проверит цены на яйца в магазинах

ФАС проверит цены на яйца в магазинах - РИА Новости, 12.05.2022

ФАС проверит цены на яйца в магазинах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ на основании полученного от "Росптицесоюза" письма проверит ценообразование на яйца в магазинах, сообщила РИА... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:08

2022-05-12T17:08

2022-05-12T17:08

общество

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

яйца

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ на основании полученного от "Росптицесоюза" письма проверит ценообразование на яйца в магазинах, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила, что гендиректор "Росптицесоюза" Галина Бобылева попросила заместителя главы ФАС Тимофея Нижегородцева проверить ценообразование на рынке пищевого яйца до полки в торговых сетях. В письмо говорилось, что в апреле, несмотря на сезонный рост спроса перед пасхальными праздниками, отпускные цены на яйца снижались, а у ряда компаний опустились до уровня себестоимости (около 40-45 рублей за десять штук) - при этом стоимость продукции на полках не меняется, а наценка сетей остается на уровне 40%."В настоящий момент указанное письмо поступило в ФАС России и находится на рассмотрении службы. ... Служба проверит изложенную в письме информацию относительно добровольных обязательств, взятых на себя торговыми сетями", - заявили в ведомстве.Там также напомнили, что на данный момент цены и наценки на продукты не регулируются государством, а рынок является конкурентным, с большим количеством участников. "Кроме того, яйца относятся к социально значимым продуктам питания, на отдельные категории которых в январе 2022 года по предложению ФАС России федеральные торговые сети добровольно ограничили наценки на уровне 10%. Ретейлеры регулярно отчитываются службе о соблюдении добровольного самоограничения на ряд таких продуктов", - добавляется в сообщении.Так, например, 6 мая X5 Group и "Тандер" направили в ФАС отчеты, из которых следует, что наценки на отдельные категории куриных яиц сохраняются ниже 10%.

https://ria.ru/20220506/produkty-1787306460.html

https://ria.ru/20220511/tseny-1787985715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яйца