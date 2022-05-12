https://ria.ru/20220512/yarovaya-1788227489.html
Яровая: благодаря России мир сможет узнать о биолабораториях США на Украине
Яровая: благодаря России мир сможет узнать о биолабораториях США на Украине - РИА Новости, 12.05.2022
Яровая: благодаря России мир сможет узнать о биолабораториях США на Украине
Вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий США на территории Украины Ирина Яровая... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T23:24
2022-05-12T23:24
2022-05-12T23:24
россия
биологическое оружие
украина
в мире
ирина яровая
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий США на территории Украины Ирина Яровая заявила, что "завеса тайн" должна быть сброшена с военных биологических программ США на Украине, у мира благодаря России появилась возможность сделать это.По ее словам, парламентское расследование, как и вся политика России, "лежит в логике правды", открытости, защиты граждан России и сотрудничества в интересах глобальной безопасности.Также Яровая напомнила, что открытое заседание, заявленное Россией, позволит участвовать в заявительном порядке и странам - не членам СБ ООН, а также обеспечить полную прямую трансляцию.
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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты
Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru.
2022-05-12T23:24
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PT2M06S
РИА Новости
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россия, биологическое оружие, украина, в мире, ирина яровая, видео
Яровая: благодаря России мир сможет узнать о биолабораториях США на Украине
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий США на территории Украины Ирина Яровая заявила, что "завеса тайн" должна быть сброшена с военных биологических программ США на Украине, у мира благодаря России появилась возможность сделать это.
2022-05-12T23:24
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PT2M06S
Яровая: благодаря России мир сможет узнать о биолабораториях США на Украине
Вице-спикер ГД Яровая: благодаря России мир сможет узнать о биолабораториях США на Украине