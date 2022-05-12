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Яровая: благодаря России мир сможет узнать о биолабораториях США на Украине

Яровая: благодаря России мир сможет узнать о биолабораториях США на Украине - РИА Новости, 12.05.2022

Яровая: благодаря России мир сможет узнать о биолабораториях США на Украине

Вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий США на территории Украины Ирина Яровая... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T23:24

2022-05-12T23:24

2022-05-12T23:24

россия

биологическое оружие

украина

в мире

ирина яровая

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий США на территории Украины Ирина Яровая заявила, что "завеса тайн" должна быть сброшена с военных биологических программ США на Украине, у мира благодаря России появилась возможность сделать это.По ее словам, парламентское расследование, как и вся политика России, "лежит в логике правды", открытости, защиты граждан России и сотрудничества в интересах глобальной безопасности.Также Яровая напомнила, что открытое заседание, заявленное Россией, позволит участвовать в заявительном порядке и странам - не членам СБ ООН, а также обеспечить полную прямую трансляцию.

россия

украина

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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2022-05-12T23:24 true PT2M06S

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Ольга Филиппова

россия, биологическое оружие, украина, в мире, ирина яровая, видео