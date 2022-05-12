https://ria.ru/20220512/vzyatka-1788085468.html
СК проверит жалобу Ходаковского на действия ростовских сотрудников ГИБДД
СК проверит жалобу Ходаковского на действия ростовских сотрудников ГИБДД - РИА Новости, 12.05.2022
СК проверит жалобу Ходаковского на действия ростовских сотрудников ГИБДД
Следственный комитет РФ начал проверку после публикаций в интернете о "противоправных действиях" ростовских сотрудников ГИБДД, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:19
2022-05-12T12:19
2022-05-12T13:22
происшествия
александр ходаковский
россия
украина
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
telegram (приложение)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ начал проверку после публикаций в интернете о "противоправных действиях" ростовских сотрудников ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ в четверг.Ранее бывший министр госбезопасности ДНР Александр Ходаковский написал в своем Telegram-канале о том, что сотрудники ГИБДД в Ростовской области потребовали у него 5 тысяч рублей за проезд авто, на котором он вез ночники и радиостанции участникам спецоперации на Украине. МВД по данному факту проводит служебную проверку."Организовано проведение проверки опубликованных сведений. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение", - сказали в СК РФ.По данным Следственного комитета, в соцсетях и ряде СМИ ранее была опубликована информация о том, что сотрудники ГИБДД рядом с поселком Самбек "потребовали, а затем получили незаконное денежное вознаграждение" за проезд авто.Заявления о вымогательстве за провоз материальных средств для участников операции на Украине вызвали большой резонанс в Telegram-каналах.Региональный главк МВД назначил по данному факту служебную проверку, ее проведение поручено подразделению собственной безопасности."При подтверждении информации сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788060392.html
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происшествия, александр ходаковский, россия, украина, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, telegram (приложение)
12:19 12.05.2022 (обновлено: 13:22 12.05.2022)
СК проверит жалобу Ходаковского на действия ростовских сотрудников ГИБДД
СК проверит жалобу Ходаковского на противоправные действия ростовских сотрудников ГИБДД
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ начал проверку после публикаций в интернете о "противоправных действиях" ростовских сотрудников ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ в четверг.
Ранее бывший министр госбезопасности ДНР Александр Ходаковский
написал в своем Telegram-канале о том, что сотрудники ГИБДД
в Ростовской области
потребовали у него 5 тысяч рублей за проезд авто, на котором он вез ночники и радиостанции участникам спецоперации на Украине
. МВД по данному факту проводит служебную проверку.
"Организовано проведение проверки опубликованных сведений. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение", - сказали в СК РФ
.
По данным Следственного комитета, в соцсетях и ряде СМИ ранее была опубликована информация о том, что сотрудники ГИБДД рядом с поселком Самбек "потребовали, а затем получили незаконное денежное вознаграждение" за проезд авто.
Заявления о вымогательстве за провоз материальных средств для участников операции на Украине вызвали большой резонанс в Telegram-каналах.
Региональный главк МВД назначил по данному факту служебную проверку, ее проведение поручено подразделению собственной безопасности.
"При подтверждении информации сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел", - говорится в сообщении ведомства.