https://ria.ru/20220512/vzryvy-1788200094.html

В центре Херсона прогремели сильные взрывы

В центре Херсона прогремели сильные взрывы - РИА Новости, 12.05.2022

В центре Херсона прогремели сильные взрывы

В центре Херсона прогремели сильные взрывы, по предварительным данным, обстрел ведут украинские националисты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:12

2022-05-12T19:12

2022-05-12T19:37

в мире

специальная военная операция на украине

херсон

россия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В центре Херсона прогремели сильные взрывы, по предварительным данным, обстрел ведут украинские националисты, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что сначала раздалось около шести взрывов подряд. Они продолжаются в течение нескольких минут. Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российским военным удалось к середине марта взять под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с первого мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины не раз поднимали вопрос о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

херсон

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, херсон, россия