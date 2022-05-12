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В центре Херсона прогремели сильные взрывы - РИА Новости, 12.05.2022
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В центре Херсона прогремели сильные взрывы
В центре Херсона прогремели сильные взрывы - РИА Новости, 12.05.2022
В центре Херсона прогремели сильные взрывы
В центре Херсона прогремели сильные взрывы, по предварительным данным, обстрел ведут украинские националисты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:12
2022-05-12T19:37
в мире
специальная военная операция на украине
херсон
россия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В центре Херсона прогремели сильные взрывы, по предварительным данным, обстрел ведут украинские националисты, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что сначала раздалось около шести взрывов подряд. Они продолжаются в течение нескольких минут. Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российским военным удалось к середине марта взять под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с первого мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины не раз поднимали вопрос о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
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в мире, херсон, россия
19:12 12.05.2022 (обновлено: 19:37 12.05.2022)
 
В центре Херсона прогремели сильные взрывы

В центре Херсона прогремели сильные взрывы

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ в Херсонской области
Военнослужащий ВС РФ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС РФ в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В центре Херсона прогремели сильные взрывы, по предварительным данным, обстрел ведут украинские националисты, передает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что сначала раздалось около шести взрывов подряд. Они продолжаются в течение нескольких минут.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российским военным удалось к середине марта взять под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с первого мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Власти Херсонщины не раз поднимали вопрос о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонРоссия
 
 
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