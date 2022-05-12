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В Словении при взрыве на химпредприятии пострадали 20 человек
В Словении при взрыве на химпредприятии пострадали 20 человек - РИА Новости, 12.05.2022
В Словении при взрыве на химпредприятии пострадали 20 человек
На химическом предприятии Melamin в Словении в четверг произошли взрыв и пожар, пострадали 20 человек, пожар потушен, гражданам рекомендовано не выходить на... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:33
2022-05-12T11:33
2022-05-12T12:21
словения
в мире
взрыв
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БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. На химическом предприятии Melamin в Словении в четверг произошли взрыв и пожар, пострадали 20 человек, пожар потушен, гражданам рекомендовано не выходить на улицы, сообщило управление по ЧС Словении.Взрыв на химпредприятии в городе Кочевье произошел около 9.00 (10.00 мск). При устранении последствий были задействованы пожарные и медицинские бригады, вертолетное подразделение."Устранение последствий проходит успешно. Пожар потушен, расчеты проводят проливку здания. По нашим данным, пострадали 20 человек, двое с сильными ожогами доставлены в Университетский клинический центр в Любляне. Здание предприятия пострадало, взрывная волна выбила стекла в домах вокруг", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.Гражданам рекомендуется не выходить из домов и не открывать двери и окна в радиусе 500 метров от предприятия.
https://ria.ru/20220511/turtsiya-1787900137.html
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РИА Новости
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словения, в мире, взрыв
11:33 12.05.2022 (обновлено: 12:21 12.05.2022)
В Словении при взрыве на химпредприятии пострадали 20 человек
При взрыве и пожаре на химпредприятии Melamin в словенском Кочевье пострадали 20 человек
БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. На химическом предприятии Melamin в Словении в четверг произошли взрыв и пожар, пострадали 20 человек, пожар потушен, гражданам рекомендовано не выходить на улицы, сообщило управление по ЧС Словении.
Взрыв на химпредприятии в городе Кочевье произошел около 9.00 (10.00 мск). При устранении последствий были задействованы пожарные и медицинские бригады, вертолетное подразделение.
"Устранение последствий проходит успешно. Пожар потушен, расчеты проводят проливку здания. По нашим данным, пострадали 20 человек, двое с сильными ожогами доставлены в Университетский клинический центр в Любляне. Здание предприятия пострадало, взрывная волна выбила стекла в домах вокруг", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Гражданам рекомендуется не выходить из домов и не открывать двери и окна в радиусе 500 метров от предприятия.