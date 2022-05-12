https://ria.ru/20220512/vzryv-1788074447.html

В Словении при взрыве на химпредприятии пострадали 20 человек

В Словении при взрыве на химпредприятии пострадали 20 человек - РИА Новости, 12.05.2022

В Словении при взрыве на химпредприятии пострадали 20 человек

На химическом предприятии Melamin в Словении в четверг произошли взрыв и пожар, пострадали 20 человек, пожар потушен, гражданам рекомендовано не выходить на... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:33

2022-05-12T11:33

2022-05-12T12:21

словения

в мире

взрыв

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БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. На химическом предприятии Melamin в Словении в четверг произошли взрыв и пожар, пострадали 20 человек, пожар потушен, гражданам рекомендовано не выходить на улицы, сообщило управление по ЧС Словении.Взрыв на химпредприятии в городе Кочевье произошел около 9.00 (10.00 мск). При устранении последствий были задействованы пожарные и медицинские бригады, вертолетное подразделение."Устранение последствий проходит успешно. Пожар потушен, расчеты проводят проливку здания. По нашим данным, пострадали 20 человек, двое с сильными ожогами доставлены в Университетский клинический центр в Любляне. Здание предприятия пострадало, взрывная волна выбила стекла в домах вокруг", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.Гражданам рекомендуется не выходить из домов и не открывать двери и окна в радиусе 500 метров от предприятия.

https://ria.ru/20220511/turtsiya-1787900137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

словения, в мире, взрыв