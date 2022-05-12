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В Хабаровском крае назвали возможную причину взрыва на пороховом складе - РИА Новости, 12.05.2022
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В Хабаровском крае назвали возможную причину взрыва на пороховом складе
В Хабаровском крае назвали возможную причину взрыва на пороховом складе - РИА Новости, 12.05.2022
В Хабаровском крае назвали возможную причину взрыва на пороховом складе
Нарушение правил безопасности при обращении со взрывоопасными предметами, по предварительным данным, стало причиной взрыва на пороховом складе в Хабаровском... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:00
2022-05-12T10:56
происшествия
хабаровский край
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Нарушение правил безопасности при обращении со взрывоопасными предметами, по предварительным данным, стало причиной взрыва на пороховом складе в Хабаровском крае, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Как сообщали ранее в экстренных службах, в результате взрыва на пороховом склад погиб один человек. К тушению пожара привлечены специальные подразделения."Предварительная причина ЧП - нарушение правил безопасности при производстве работ со взрывоопасными предметами", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа.
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происшествия, хабаровский край
10:00 12.05.2022 (обновлено: 10:56 12.05.2022)
 
В Хабаровском крае назвали возможную причину взрыва на пороховом складе

Нарушение правил безопасности могло привести к взрыву на пороховом складе под Хабаровском

© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Андрей Бессонов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Нарушение правил безопасности при обращении со взрывоопасными предметами, по предварительным данным, стало причиной взрыва на пороховом складе в Хабаровском крае, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Как сообщали ранее в экстренных службах, в результате взрыва на пороховом склад погиб один человек. К тушению пожара привлечены специальные подразделения.
"Предварительная причина ЧП - нарушение правил безопасности при производстве работ со взрывоопасными предметами", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
09:23
В Хабаровском крае прогремел взрыв на пороховом складе
 
ПроисшествияХабаровский край
 
 
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