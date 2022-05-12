https://ria.ru/20220512/vzryv-1788053221.html

В Хабаровском крае назвали возможную причину взрыва на пороховом складе

В Хабаровском крае назвали возможную причину взрыва на пороховом складе - РИА Новости, 12.05.2022

В Хабаровском крае назвали возможную причину взрыва на пороховом складе

Нарушение правил безопасности при обращении со взрывоопасными предметами, по предварительным данным, стало причиной взрыва на пороховом складе в Хабаровском... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:00

2022-05-12T10:00

2022-05-12T10:56

происшествия

хабаровский край

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Нарушение правил безопасности при обращении со взрывоопасными предметами, по предварительным данным, стало причиной взрыва на пороховом складе в Хабаровском крае, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Как сообщали ранее в экстренных службах, в результате взрыва на пороховом склад погиб один человек. К тушению пожара привлечены специальные подразделения."Предварительная причина ЧП - нарушение правил безопасности при производстве работ со взрывоопасными предметами", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20220512/vzryv-1788046893.html

хабаровский край

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происшествия, хабаровский край