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В Сербии открылась выставка русских художников-эмигрантов - РИА Новости, 12.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220512/vystavka-1788201087.html
В Сербии открылась выставка русских художников-эмигрантов
В Сербии открылась выставка русских художников-эмигрантов - РИА Новости, 12.05.2022
В Сербии открылась выставка русских художников-эмигрантов
Экспозиция "Блеск русских художников" с живописными полотнами из семейного собрания сербского коллекционера Владимира Пешича открылась в четверг в российском... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:18
2022-05-12T19:50
культура
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Экспозиция "Блеск русских художников" с живописными полотнами из семейного собрания сербского коллекционера Владимира Пешича открылась в четверг в российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.На выставке представлены десятки работ из собрания семьи Пешичей, которое создается с начала ХХ века. Это живопись русских и зарубежных авторов, прикладное искусство, иконы и произведения из слоновой кости. Среди авторов – Николай Кузнецов, Ипполит Майковский, Степан Колесников, Петр Соколов, Николай Харитонов, Константин Кузнецов, Александр Лажечников, Владимир Зелинский и Николай Кривошеин. Впервые экспозиция состоялась в январе в городе Вршац на северо-востоке Сербии. В четверг на открытии в Белграде присутствовали глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов, бывший посол Сербии в РФ Славенко Терзич и многочисленные посетители.Отец владельца собрания Душан Пешич был корреспондентом газеты "Политика" в Советском Союзе и позже в России. Его сын с 1983 по 1997 год вместе с ним жил в Москве, там же окончил школу и Институт иностранных языков. Свою первую картину Владимир Пешич приобрел в 1989 году в Москве в комиссионном магазине, однако коллекционирование произведений искусства в его семье началось с прадеда, уроженца Вршаца.Владимир Пешич участвовал в нескольких престижных антикварных салонах и выставках в Европе и России, в том числе в 46-м российском антикварном салоне в апреле 2021 года в Гостином дворе. Он является членом Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров России и стран СНГ и других объединений.
https://ria.ru/20220505/kartiny-1787021518.html
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), сербия, россия, европа, славенко терзич, николай кузнецов, культура, в мире
19:18 12.05.2022 (обновлено: 19:50 12.05.2022)
 
В Сербии открылась выставка русских художников-эмигрантов

В Сербии в "Русском доме" открылась экспозиция "Блеск русских художников"

© Фото : Русский домОткрытие экспозиции "Блеск русских художников" с живописными полотнами из семейного собрания сербского коллекционера Владимира Пешича
Открытие экспозиции Блеск русских художников с живописными полотнами из семейного собрания сербского коллекционера Владимира Пешича - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : Русский дом
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БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Экспозиция "Блеск русских художников" с живописными полотнами из семейного собрания сербского коллекционера Владимира Пешича открылась в четверг в российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке представлены десятки работ из собрания семьи Пешичей, которое создается с начала ХХ века. Это живопись русских и зарубежных авторов, прикладное искусство, иконы и произведения из слоновой кости. Среди авторов – Николай Кузнецов, Ипполит Майковский, Степан Колесников, Петр Соколов, Николай Харитонов, Константин Кузнецов, Александр Лажечников, Владимир Зелинский и Николай Кривошеин. Впервые экспозиция состоялась в январе в городе Вршац на северо-востоке Сербии. В четверг на открытии в Белграде присутствовали глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов, бывший посол Сербии в РФ Славенко Терзич и многочисленные посетители.
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"Из-за ситуации в Европе, похоже, Сербия осталась единственной страной, где свобода искусства, свобода разума и совести, свобода творчества все еще сохраняется и, надеюсь, продолжит и в дальнейшем", - заявил собравшимся Баранов.
Отец владельца собрания Душан Пешич был корреспондентом газеты "Политика" в Советском Союзе и позже в России. Его сын с 1983 по 1997 год вместе с ним жил в Москве, там же окончил школу и Институт иностранных языков. Свою первую картину Владимир Пешич приобрел в 1989 году в Москве в комиссионном магазине, однако коллекционирование произведений искусства в его семье началось с прадеда, уроженца Вршаца.
Владимир Пешич участвовал в нескольких престижных антикварных салонах и выставках в Европе и России, в том числе в 46-м российском антикварном салоне в апреле 2021 года в Гостином дворе. Он является членом Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров России и стран СНГ и других объединений.
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КультураФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)СербияРоссияЕвропаСлавенко ТерзичНиколай КузнецовКультураВ мире
 
 
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