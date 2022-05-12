https://ria.ru/20220512/vystavka-1788201087.html

В Сербии открылась выставка русских художников-эмигрантов

В Сербии открылась выставка русских художников-эмигрантов - РИА Новости, 12.05.2022

В Сербии открылась выставка русских художников-эмигрантов

Экспозиция "Блеск русских художников" с живописными полотнами из семейного собрания сербского коллекционера Владимира Пешича открылась в четверг в российском... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:18

2022-05-12T19:18

2022-05-12T19:50

культура

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Экспозиция "Блеск русских художников" с живописными полотнами из семейного собрания сербского коллекционера Владимира Пешича открылась в четверг в российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.На выставке представлены десятки работ из собрания семьи Пешичей, которое создается с начала ХХ века. Это живопись русских и зарубежных авторов, прикладное искусство, иконы и произведения из слоновой кости. Среди авторов – Николай Кузнецов, Ипполит Майковский, Степан Колесников, Петр Соколов, Николай Харитонов, Константин Кузнецов, Александр Лажечников, Владимир Зелинский и Николай Кривошеин. Впервые экспозиция состоялась в январе в городе Вршац на северо-востоке Сербии. В четверг на открытии в Белграде присутствовали глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов, бывший посол Сербии в РФ Славенко Терзич и многочисленные посетители.Отец владельца собрания Душан Пешич был корреспондентом газеты "Политика" в Советском Союзе и позже в России. Его сын с 1983 по 1997 год вместе с ним жил в Москве, там же окончил школу и Институт иностранных языков. Свою первую картину Владимир Пешич приобрел в 1989 году в Москве в комиссионном магазине, однако коллекционирование произведений искусства в его семье началось с прадеда, уроженца Вршаца.Владимир Пешич участвовал в нескольких престижных антикварных салонах и выставках в Европе и России, в том числе в 46-м российском антикварном салоне в апреле 2021 года в Гостином дворе. Он является членом Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров России и стран СНГ и других объединений.

https://ria.ru/20220505/kartiny-1787021518.html

https://ria.ru/20220509/istoriya-1787676127.html

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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), сербия, россия, европа, славенко терзич, николай кузнецов, культура, в мире