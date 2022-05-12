19:18 12.05.2022 (обновлено: 19:50 12.05.2022)
В Сербии открылась выставка русских художников-эмигрантов
В Сербии в "Русском доме" открылась экспозиция "Блеск русских художников"
© Фото : Русский домОткрытие экспозиции "Блеск русских художников" с живописными полотнами из семейного собрания сербского коллекционера Владимира Пешича
© Фото : Русский дом
БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Экспозиция "Блеск русских художников" с живописными полотнами из семейного собрания сербского коллекционера Владимира Пешича открылась в четверг в российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке представлены десятки работ из собрания семьи Пешичей, которое создается с начала ХХ века. Это живопись русских и зарубежных авторов, прикладное искусство, иконы и произведения из слоновой кости. Среди авторов – Николай Кузнецов, Ипполит Майковский, Степан Колесников, Петр Соколов, Николай Харитонов, Константин Кузнецов, Александр Лажечников, Владимир Зелинский и Николай Кривошеин. Впервые экспозиция состоялась в январе в городе Вршац на северо-востоке Сербии. В четверг на открытии в Белграде присутствовали глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов, бывший посол Сербии в РФ Славенко Терзич и многочисленные посетители.
"Из-за ситуации в Европе, похоже, Сербия осталась единственной страной, где свобода искусства, свобода разума и совести, свобода творчества все еще сохраняется и, надеюсь, продолжит и в дальнейшем", - заявил собравшимся Баранов.
Отец владельца собрания Душан Пешич был корреспондентом газеты "Политика" в Советском Союзе и позже в России. Его сын с 1983 по 1997 год вместе с ним жил в Москве, там же окончил школу и Институт иностранных языков. Свою первую картину Владимир Пешич приобрел в 1989 году в Москве в комиссионном магазине, однако коллекционирование произведений искусства в его семье началось с прадеда, уроженца Вршаца.
Владимир Пешич участвовал в нескольких престижных антикварных салонах и выставках в Европе и России, в том числе в 46-м российском антикварном салоне в апреле 2021 года в Гостином дворе. Он является членом Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров России и стран СНГ и других объединений.