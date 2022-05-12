22:47 12.05.2022 (обновлено: 22:50 12.05.2022)
Пострадавшие жители села Солохи в Белгородской области получат выплаты
Пострадавшие жители в Белгородской области получат такие же выплаты, как и военнослужащие
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкСело Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины
Село Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Пострадавшие жители села Солохи в Белгородской области получат из областного бюджета такие же выплаты, как военнослужащие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Село Солохи 11 мая подверглось обстрелу со стороны Украины, в результате которого один человек погиб и семеро пострадали.
"Есть погибшие среди военнослужащих, которые служили по контракту, во время специальной военной операции на Украине, и мы к тем деньгам, которые выплачивает министерство обороны и президент РФ, добавили три миллиона из областного бюджета. Те, кто получил ранение, будем выплачивать из областного бюджета по 500 тысяч рублей", - сказал Гладков в ходе прямой трансляции в сети "Вконтакте".
Губернатор принял решение, что выплаты из областного бюджета семьям пострадавших мирных жителей в селе Солохи будут такими же, как и для военнослужащих.
"Это все жители Белгородской области, делить мы никого не будем. Пришла беда – мы точно будем помогать", - заявил Гладков.
По указу президента РФ Владимира Путина выплаты погибшим на Украине из федерального бюджета составят семь миллионов четыреста тысяч рублей. Дополнительно семьям будет выделено пять миллионов рублей, итоговая выплата достигнет двенадцать миллионов четыреста тысяч рублей родственникам погибших. Выплаты раненым на Украине, согласно указу, составят три миллиона рублей и дополнительно два миллиона девятьсот тысяч, если человек потом не сможет выйти на службу.
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