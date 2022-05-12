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Пострадавшие жители села Солохи в Белгородской области получат выплаты

Пострадавшие жители села Солохи в Белгородской области получат выплаты - РИА Новости, 12.05.2022

Пострадавшие жители села Солохи в Белгородской области получат выплаты

Пострадавшие жители села Солохи в Белгородской области получат из областного бюджета такие же выплаты, как военнослужащие, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T22:47

2022-05-12T22:47

2022-05-12T22:50

специальная военная операция на украине

общество

украина

белгородская область

россия

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Пострадавшие жители села Солохи в Белгородской области получат из областного бюджета такие же выплаты, как военнослужащие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Село Солохи 11 мая подверглось обстрелу со стороны Украины, в результате которого один человек погиб и семеро пострадали.Губернатор принял решение, что выплаты из областного бюджета семьям пострадавших мирных жителей в селе Солохи будут такими же, как и для военнослужащих."Это все жители Белгородской области, делить мы никого не будем. Пришла беда – мы точно будем помогать", - заявил Гладков.По указу президента РФ Владимира Путина выплаты погибшим на Украине из федерального бюджета составят семь миллионов четыреста тысяч рублей. Дополнительно семьям будет выделено пять миллионов рублей, итоговая выплата достигнет двенадцать миллионов четыреста тысяч рублей родственникам погибших. Выплаты раненым на Украине, согласно указу, составят три миллиона рублей и дополнительно два миллиона девятьсот тысяч, если человек потом не сможет выйти на службу.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

украина

белгородская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, украина, белгородская область, россия, вячеслав гладков, происшествия