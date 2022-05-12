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В России родители 440 тысяч детей от восьми до 17 лет получили выплаты - РИА Новости, 12.05.2022
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В России родители 440 тысяч детей от восьми до 17 лет получили выплаты
В России родители 440 тысяч детей от восьми до 17 лет получили выплаты - РИА Новости, 12.05.2022
В России родители 440 тысяч детей от восьми до 17 лет получили выплаты
Родители 440 тысяч детей уже получили выплаты на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами, сообщили журналистам в Минтруде. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:09
2022-05-12T10:09
общество
антон котяков
пенсионный фонд рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Родители 440 тысяч детей уже получили выплаты на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами, сообщили журналистам в Минтруде."Стандартный срок рассмотрения заявления - 10 рабочих дней. Однако Пенсионный фонд продолжал работу и в ходе майских праздников, чтобы семьи могли оперативно получить необходимую помощь. На сегодня выплаты уже получили родители 440 тысяч детей", – отметил глава Минтруда Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.Подать заявление на получение выплаты можно онлайн на портале Госуслуги или лично в отделениях ПФР или МФЦ. Размер пособий составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.Пособие рассчитано на семьи с низкими доходами. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.
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общество, антон котяков, пенсионный фонд рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
10:09 12.05.2022
 
В России родители 440 тысяч детей от восьми до 17 лет получили выплаты

Минтруд: родители 440 тысяч детей от восьми до 17 лет уже получили выплаты

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Семья во дворе жилого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Родители 440 тысяч детей уже получили выплаты на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами, сообщили журналистам в Минтруде.
"Стандартный срок рассмотрения заявления - 10 рабочих дней. Однако Пенсионный фонд продолжал работу и в ходе майских праздников, чтобы семьи могли оперативно получить необходимую помощь. На сегодня выплаты уже получили родители 440 тысяч детей", – отметил глава Минтруда Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.
Подать заявление на получение выплаты можно онлайн на портале Госуслуги или лично в отделениях ПФР или МФЦ. Размер пособий составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
Пособие рассчитано на семьи с низкими доходами. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
09:11
Уволившимся в феврале пенсионерам с июня увеличат размер выплат
 
ОбществоАнтон КотяковПенсионный фонд РФМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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