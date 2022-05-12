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В России родители 440 тысяч детей от восьми до 17 лет получили выплаты

В России родители 440 тысяч детей от восьми до 17 лет получили выплаты - РИА Новости, 12.05.2022

В России родители 440 тысяч детей от восьми до 17 лет получили выплаты

Родители 440 тысяч детей уже получили выплаты на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами, сообщили журналистам в Минтруде. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:09

2022-05-12T10:09

2022-05-12T10:09

общество

антон котяков

пенсионный фонд рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Родители 440 тысяч детей уже получили выплаты на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами, сообщили журналистам в Минтруде."Стандартный срок рассмотрения заявления - 10 рабочих дней. Однако Пенсионный фонд продолжал работу и в ходе майских праздников, чтобы семьи могли оперативно получить необходимую помощь. На сегодня выплаты уже получили родители 440 тысяч детей", – отметил глава Минтруда Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.Подать заявление на получение выплаты можно онлайн на портале Госуслуги или лично в отделениях ПФР или МФЦ. Размер пособий составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.Пособие рассчитано на семьи с низкими доходами. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.

https://ria.ru/20220512/pensii-1788044786.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, антон котяков, пенсионный фонд рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)