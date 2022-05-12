https://ria.ru/20220512/vybory-1788081555.html
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93 процента
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93 процента - РИА Новости, 12.05.2022
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93 процента
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93%, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:01
2022-05-12T12:01
2022-05-12T12:10
выборы в южной осетии — 2022
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южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 12 мая - РИА Новости. Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93%, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.Выборы прошли 8 мая."Общая явка с учетом подсчета бюллетеней за пределами республики составляет 73,93%", - сказала она.По итогам подсчета голосов лидирует лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре и поздравил Гаглоева с победой.Избирательные участки были открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.
https://ria.ru/20220510/osetiya-1787756349.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы в южной осетии — 2022, в мире, южная осетия
12:01 12.05.2022 (обновлено: 12:10 12.05.2022)
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93 процента
Секретарь ЦИК: общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93 процента