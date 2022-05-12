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Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93 процента

Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93 процента - РИА Новости, 12.05.2022

Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93 процента

Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93%, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:01

2022-05-12T12:01

2022-05-12T12:10

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ЦХИНВАЛ, 12 мая - РИА Новости. Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93%, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.Выборы прошли 8 мая."Общая явка с учетом подсчета бюллетеней за пределами республики составляет 73,93%", - сказала она.По итогам подсчета голосов лидирует лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре и поздравил Гаглоева с победой.Избирательные участки были открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.

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Ольга Фомченкова

выборы в южной осетии — 2022, в мире, южная осетия