Рейтинг@Mail.ru
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93 процента - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/vybory-1788081555.html
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93 процента
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93 процента - РИА Новости, 12.05.2022
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93 процента
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93%, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:01
2022-05-12T12:10
выборы в южной осетии — 2022
в мире
южная осетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787539555_0:163:3351:2048_1920x0_80_0_0_4a93a44135c25afdcf075dc2e3c24cc8.jpg
ЦХИНВАЛ, 12 мая - РИА Новости. Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93%, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.Выборы прошли 8 мая."Общая явка с учетом подсчета бюллетеней за пределами республики составляет 73,93%", - сказала она.По итогам подсчета голосов лидирует лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре и поздравил Гаглоева с победой.Избирательные участки были открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.
https://ria.ru/20220510/osetiya-1787756349.html
южная осетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787539555_511:385:2729:2048_1920x0_80_0_0_07b814580837dcdeb6f16c7800799ee9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выборы в южной осетии — 2022, в мире, южная осетия
12:01 12.05.2022 (обновлено: 12:10 12.05.2022)
 
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93 процента

Секретарь ЦИК: общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93 процента

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкДевушка голосует на избирательном участке в Цхинвале
Девушка голосует на избирательном участке в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
Перейти в фотобанк
Девушка голосует на избирательном участке в Цхинвале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 12 мая - РИА Новости. Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93%, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.
Выборы прошли 8 мая.
"Общая явка с учетом подсчета бюллетеней за пределами республики составляет 73,93%", - сказала она.
По итогам подсчета голосов лидирует лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре и поздравил Гаглоева с победой.
Избирательные участки были открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.
Алан Гаглоев отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке № 23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 14:58
Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии
 
Выборы в Южной Осетии — 2022В миреЮжная Осетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала